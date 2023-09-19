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    04:07, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чужих верблюдов продавал пастух в Кызылординской области

    В Казалинском районе Кызылординской области руководитель сельскохозяйственного учреждения доверил местному пастуху 53 верблюдов.
    Фото: Polisia.kz

    В Казалинском районе Кызылординской области руководитель сельскохозяйственного учреждения доверил местному пастуху 53 верблюдов. С течением времени значительная часть поголовья пропала, передает МИА «Казинформ».

    Обратившись в районный отдел полиции, он сообщил о пропаже 21 верблюда. Сотрудники полиции в ходе проверки выяснили, что к этому причастен пастух, которому доверили пасти скот.

    Пастух, подозреваемый в преступлении, завладел большей частью скота, забивал, продавал мясо, а деньги тратил на собственные нужды. Общий ущерб потерпевшему составил более девяти миллионов тенге.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Неправомерное удержание или отчуждение вверенного имущества третьим лицам в целях личной выгоды».

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Казалинского районного отдела полиции. Обстоятельства выясняются.


    Теги:
    полиция Кызылординская область Животные
    Автор
    Артем Волков
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