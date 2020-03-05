Чужих детей нет. Все дети - наши - женщина-полицейский из Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полковник полиции из Шалкарского района, многодетная мать Алтыншаш Жасанова очень ответственно подходит к своей работе. Особую заботу она проявляет к семьям в сложных жизненных ситуациях, требуя от сотрудников оказывать помощь и относиться к детям как к своим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алтыншаш Жасанова работает в органах внутренних дел с 1995 года, сейчас занимает должность заместителя начальника отдела полиции Шалкарского района.

В своей работе не терпит безответственности. К примеру, ежегодно при оказании помощи многодетным семьям по акции «Дорога в школу», Алтыншаш Жасанова требует от сотрудников покупать для детей только качественную одежду и канцтовары.

«Чужих детей нет, - говорит полковник, - все дети – наши, они не должны чувствовать себя ущемленными, они – будущее нашей страны, они должны чувствовать заботу взрослых».

Алтыншаш Мубараковна гармонично сочетает в себе внешнюю жесткость и внутреннюю нежность, женскую мудрость и проницательность, ее работоспособность помогает добиваться целей, что служит примером для молодых сотрудников.

В минувшем году А.Жасанова помогла нуждающейся женщине-сироте с двумя детьми.

Семья оказалась в сложной жизненной ситуации, раньше женщина с двумя детьми жила на чабанской точке, но личная жизнь не сложилась. И вот она переехала в город Шалкар, обратившись в районный акимат с просьбой о жилье. Акимат выделил ей комнату в общежитии и попросил руководство отдела полиции помочь семье в трудной жизненной ситуации.

Алтыншаш Жасанова посетила эту семью - увиденная картина потрясла её: полуголодные дети спали в углу комнаты на тряпках, средств на существование не было никаких.

Поговорив с женщиной, Алтыншаш поехала к себе в отдел полиции, собрала с сотрудников денежные средства, купила продукты первой необходимости, одежду, постель, одеяла, корпе, подушки, извёстку для побелки комнаты и отвезла нуждающейся семье. Затем помогла женщине с оформлением документов на детское пособие и трудоустройством. Женщина устроилась на работу техничкой.



На тот момент самой лучшей благодарностью для полковника Жасановой были счастливые глаза детей и матери, которая воспрянула духом: сделала посильный ремонт в комнате, привела ее в порядок и обрела желание жить.

Про себя Алтыншаш говорить не любит, лишь подчеркивает, что у нее обострённое чувство справедливости. Супруг Алтыншаш - Талгат тоже был полицейским, но несколько лет назад умер в результате продолжительной болезни. Двоих старших детей они поставили на ноги вместе, двоих младших Алтыншаш приходится воспитывать самой.