Чувствую себя отлично - глава Минздрава после прививки QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал о своем самочувствии после прививки казахстанской вакциной против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, QazVac - это большой прогресс для Казахстана. Лично я привился этой вакциной и чувствую себя отлично, и рекомендую нашим гражданам также пройти вакцинацию», - заявил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее министр заявил , что детальные параметры клинических исследований казахстанской вакцины QazVac в ближайшее время будут опубликованы.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.



