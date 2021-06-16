13:30, 16 Июнь 2021 | GMT +6
Чувствую себя отлично - глава Минздрава после прививки QazVac
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал о своем самочувствии после прививки казахстанской вакциной против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, QazVac - это большой прогресс для Казахстана. Лично я привился этой вакциной и чувствую себя отлично, и рекомендую нашим гражданам также пройти вакцинацию», - заявил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Ранее министр заявил , что детальные параметры клинических исследований казахстанской вакцины QazVac в ближайшее время будут опубликованы.
Кроме того, глава Минздрава рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.