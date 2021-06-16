РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Чувствую себя отлично - глава Минздрава после прививки QazVac

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой рассказал о своем самочувствии после прививки казахстанской вакциной против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, QazVac - это большой прогресс для Казахстана. Лично я привился этой вакциной и чувствую себя отлично, и рекомендую нашим гражданам также пройти вакцинацию», - заявил Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее министр заявил , что детальные параметры клинических исследований казахстанской вакцины QazVac в ближайшее время будут опубликованы.

    Кроме того, глава Минздрава рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!