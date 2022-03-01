Чуткие, отзывчивые и с большим сердцем – житель Нур-Султана поблагодарил врачей за эффективное лечение супруги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стены больниц слышат больше молитв и слов благодарностей. Каждая успешно проведенная операция, каждое улучшенное состояние пациента и спасенная жизнь. Впрочем, врачи не ждут особой даты, чтобы услышать слова глубокой признательности. Однако, сегодня, 1 марта, будет символично выразить искренние пожелания и сказать «спасибо» ангелам в белых халатах, которые каждый день по зову сердца лечат пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Facebook мы наткнулись на обращение жителя Нур-Султана Бейсенбая Нугуманова, который выразил свою благодарность врачам.

«Волею судьбы моя супруга попала в отделение эндокринологии в городскую больницу № 1. За время лечения мы заметили позитивное отношение к нам, и, надеюсь, ко всем пациентам. Благодарю обслуживающий персонал за чистоту, поваров – за еду. Спасибо медсестрам: Еике Хавилхан, Нургуль Мусаевой, Татьяне Новиковой, Гульсаре Абиловой и другим. Чуткие и отзывчивые девчата, относятся к своим обязанностям с пониманием и душой. Хочу выразить благодарность врачам Багире Туртаевой, Айнур Есенгельдиевой, которые могут выслушать и убедить пациента в эффективности курса лечения. А заведующая отделением эндокринологии Жанар Камитбекова – человек с большим сердцем, приятный собеседник и профессионал своего дела», - обратился Бейсенбай Нугуманов.

Он также отметил, что, несмотря на то, что пациенты бывают разными: иной характер и менталитет, врач – заведующая отделением эндокринологии помогла выслушать и убедить в правильности своего решения по поводу лечения.

«Человеческое спасибо вам! Да, есть маленькие шероховатости, но, они, думаю, решаемы и без них никогда не бывает. Пишу это не ради хвалебных од. Да, в нашей медицине много негатива, но и есть хорошее, поэтому я хотел это отметить.

Не болейте и поменьше обращайтесь к врачам. Мир вашему дому», - отметил горожанин.

По словам заведующей отделения эндокринологии, доктор Багира Туртаева приняла пациента, затем ее госпитализировали.

«У нее был сахарный диабет второго типа. Конечно же, присоединились все осложнения. Это, в первую очередь, диабетическая ангиопатия, полинейропатия. Это осложнения сахарного диабета. Если честно, даже не знала, что нас благодарят за выполненную работу. Однако пациенты часто говорят спасибо. Мы же просто выполняем свою работу», - призналась Жанар Камитбекова.

Лечащий врач Багира Туртаева присоединилась к словам руководителя и отметила сложность профессии доктора.

«Мы с заведующей лечили ее. Каждый день ходили на обход, назначили лечение, беседовали с супругом. Они остались довольны. Она неделю пролежала в нашей больнице. Всегда нужно делать правильный выбор. Если ты действительно хочешь стать врачом, нужно выбирать эту профессию. Если душа не лежит, лучше даже не поступать в медицинский. Нужно любить пациентов и переживать за их состояние. Если ты переживаешь и знаешь, как вылечить больного – в этом и заключается призвание врача», - добавила Багира Туртаева.