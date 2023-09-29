Шесть женщин едва не задохнулись в грузовике-рефрижераторе во Франции

Шесть женщин спасены из кузова грузовика-рефрижератора во Франции благодаря текстовому сообщению, отправленному журналисту BBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Женщины – четыре гражданки Вьетнама и две гражданки Ирака – провели более 10 часов в тесноте, окруженные коробками с бананами грузовике-холодильнике, в надежде добраться до Великобритании или Ирландии.

Когда они поняли, что грузовик движется в противоположном направлении, то начали паниковать. Когда включился кондиционер, и температура в крошечном кузове-холодильнике резко упала, одной из женщин удалось связаться с репортером BBC в Лондоне.

«Так холодно, [холодильная установка] продолжает дуть», — написала одна из женщин репортеру Хуэ Б Луу в сообщении в среду. Она сказала, что двери грузовика были заперты железным засовом, и это означает, что женщины оказались в ловушке.

«Пленница» прислала корреспонденту BBC два коротких видеоролика, на которых показано пространство, заставленное коробками. На полу осталось всего несколько десятков сантиметров пространства, где женщины могли бы сидеть. На одном видео можно услышать, как женщина говорит по-английски: «Я не могу дышать».

Написавшая сообщение смогла поделиться своим местоположением по GPS в реальном времени, что позволило Луу определить, что грузовик находился на шоссе E15 недалеко от Драсе, к северу от французского города Лиона.

Луу сразу же начала решительно действовать, отправив сообщения коллегам во Франции. Один из них связался с ближайшим к месту нахождения грузовика полицейским участком и отправил всю информацию, которую собрала Луу. Пока они с нетерпением ждали вмешательства полиции, Луу продолжала отслеживать местоположение грузовика.

Луу вспомнила о смерти 39 граждан Вьетнама, которые задохнулись в прицепе грузовика в Эссексе в 2019 году. Эта трагедия показала, с какими опасностям часто сталкиваются мигранты, ищущие лучшей жизни в Великобритании.

Вскоре Луу поняла, что передача местоположения была прервана, но женщина, оказавшаяся в ловушке грузовика, продолжала отправлять ей текстовые сообщения, сообщая ей, что кондиционер выключен, и жалуясь, что у них проблемы с дыханием. «Мы так задохнемся», — написала она.

Луу, опасаясь, что женщины не смогут продержаться дольше, начала пытаться их успокоить, говоря им, чтобы они сохраняли спокойствие, не разговаривали, чтобы сэкономить воздух, и напоминая им, что полиция уже в пути.

Все это время Луу следила за своим компьютером и телефоном, ожидая каких-либо обновлений.

Вскоре после этого французская полиция заявила, что им удалось перехватить грузовик. Водитель был арестован и начато расследование по подозрению в торговле людьми.

Луу сказала, что продолжала писать вышедшей с ней на контакт женщине. Сообщения, похоже, не были прочитаны адресатом, что позволяет предположить, что полиция могла конфисковать телефон.

Через несколько часов местный прокурор во Франции заявил, что грузовик ехал из Литвы, а водитель находится под следствием. По словам прокурора, среди шести женщин, спасенных из грузовика, была одна несовершеннолетняя.