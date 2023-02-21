Чудом спасенную из-под завалов в Сирии новорожденную удочерили

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ – Девочка, появившаяся на свет под обломками рухнувшего здания в Сирии, была удочерена ее родной тетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Тысячи людей предложили удочерить новорожденную, которая была связана с матерью пуповиной на момент спасения. Девочка оказалась единственным членом семьи, выжившим в результате разрушительного землетрясения в Сирии.

Малышку выписали из больницы после того, как тест ДНК подтвердил, что ее тетя является ее кровной родственницей. По словам врачей, чудом выжившая девочка прекрасно себя чувствует.

«Теперь она одна из моих детей, - рассказал ее дядя Халил ас-Савади информационному агентству AP. – Я буду относиться к ней как к своим детям».

Малышку назвали в честь ее покойной матери Афраа. Хотя вскоре после спасения сообщалось, что девочку назвали Ая, что в переводе с арабского означает «чудо».

Видео ее спасения вскоре после землетрясения в Сирии стало вирусным в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина бежит от руин дома, неся на руках девочку, покрытую пылью. Сообщается, что Афраа находилась под обрушившимся зданием более 10 часов. По прибытии в больницу врачи заявили, что новорожденная находится в тяжелом состоянии, ее тело покрыто синяками и порезами.

Дом, в котором жила ее семья, был одним из 50 строений, разрушенных землетрясением магнитудой 7,8 в Джиндайрисе, в провинции Идлиб недалеко от турецкой границы.

По словам одного из родственников, вскоре после землетрясения у матери Афры начались схватки, и она родила еще до того, как умерла. Ее отец, четверо братьев и сестер также погибли.

«Эта девочка так много значит для нас, потому что не осталось никого из ее семьи», - поведал Халил информационному агентству Reuters. – Она будет памятью для меня, для ее тети и для всех наших родственников о ее матери и отце».

Он также рассказал, что семья беспокоилась, что кто-то может похитить Афру во время ее двухнедельного пребывания в больнице, поскольку предложения удочерить девочку поступали со всех сторон.

Новая семья Афры считает, что малышке лучше всего будет остаться с ними, как бы тяжело ни было их положение. Дом Халила и его жены Халы также был разрушен в результате землетрясения. Сейчас они живут у родственников.

Афраа будет расти не одна – у нее уже есть младшая сестра. У Халы и Халила тоже родилась дочь спустя три дня после землетрясения.

Как сообщалось ранее, новорожденную девочку достали спасатели из-под завалов в Сириию.

Фото: REUTERS