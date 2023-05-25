Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить

Автор:  
Татьяна Кудренок
25 Мая 2023, 23:30
Чудо-имплантаты: Парализованный мужчина вновь обрел способность ходить Gilles Weber/CHUV

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Швейцарским ученым удалось немыслимое – они подарили парализованному на протяжении нескольких лет человеку способность вновь ходить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Знакомьтесь, Герт-Ян Оскам – 40-летний житель Нидерландов, который последние 10 лет был парализован в результате серьезной аварии в Китае. Его ноги, руки и туловище были повреждены, и он не мог ходить, но лишь до недавнего времени.

Доктор Грегуар Куртин и коллеги из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне разработали и внедрили в головной и спинной мозг Оскама электронные имплантаты, которые создают прямую неврологическую связь между ними.

Имплантат в мозгу отслеживает намерения к движению, которые по беспроводной сети передаются в процессор, который человек носит в небольшом рюкзаке. Намерения переводятся в команды, которые процессор отправляет обратно через второй имплантат для стимуляции мышц.

«Я хотел снова ходить, и я верил, что это возможно», — поведал журналистам Оскам в ходе пресс-конференции на этой неделе. «Я много чего пробовал раньше, и теперь мне нужно снова научиться ходить нормально, как это задумано природой, потому что так работает система».

В результате внедрения имплантатов Оскам уже может пройти чуть менее 100 метров и стоять без помощи рук в течение нескольких минут.

Новая технология обеспечивает плавные движения и лучшую адаптацию к изменяющейся местности, поскольку, по словам исследователей, она восстанавливает связь двух областей центральной нервной системы, которая была прервана из-за травмы спинного мозга.

«Теперь я могу просто делать то, что хочу, и когда я решу сделать шаг, сработает стимуляция», — говорит счастливый участник эксперимента.

По словам доктора Кортин, Оскам «полностью контролирует параметры стимуляции, а это значит, что он может останавливаться, ходить, подниматься по лестнице».

Оскам стал первым участником испытания, и исследователи надеются, что в будущем количество участников возрастет. В планах у швейцарских ученых сделать систему более портативной и помочь людям с параличом рук и кистей, а также тем, кто перенес инсульт.


США   Врачи   Медицина  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
Скончалась певица Тина Тернер
Скончалась певица Тина Тернер
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
«Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза
«Мы свою критику доносим до коллег»: Серик Жумангарин озвучил проблемы в работе Союза
Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор
Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор
Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев