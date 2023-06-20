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Чудесное спасение: крошечных бельчат выкормила жительница Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Июня 2023, 11:06
Чудесное спасение: крошечных бельчат выкормила жительница Петропавловска Кадр из видео

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Трогательное видео кормления маленьких бельчат на своей странице разместила жительница Петропавловска Ирина Фишбух. Рыжих пушистиков девушка спасла от верной гибели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четырех бельчат Ирине принесли дачники. Что случилось с их мамой неизвестно, но малыши оказались на земле совершенно одни. Беспомощные, они не могли самостоятельно есть. Дачники знали, что у Ирины есть козы и принесли бельчат ей, надеясь, что ей удастся их спасти.

«Честно, сильно переживала, подойдет ли им парное козье молоко, как они переживут первую-вторую ночь, когда они сходят в туалет, радовалась каждому успеху.
Огромное спасибо всем, кто был рядом и участвовал в этом, и сопереживал.
Белочки заметно подросли, думаю, на видео заметно, освоились, будем строить им вольер, они настолько доверчивые и ручные, что, боюсь, их ждет много опасностей в дикой природе», - написала И.Фишбух.

Как говорит сама Ирина, это «чудесная история, когда получилось».

Жизни бельчат уже ничего не угрожает. Им несказанно повезло оказаться в дружной семье Ирины Фишбух. В прошлом году мы рассказывали об этой удивительной девушке, которая сменила городскую квартиру на дачный поселок. Буквально за год из заброшенного домика и заросшей территории создала сказочную усадьбу. Развела необычных кур, коз и фазанов. За это время ее небольшая ферма пополнилась кроликами, пони, павлинами и вот теперь – белочками.


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