Чудесное гостеприимство казахского народа останутся со мной надолго - теннисист Стефанос Циципас

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал на своей странице в Instagram теплый пост о Казахстане, в котором упомянул чудесное гостеприимство казахов, культуру и стремительно развивающуюся столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теннисист назвал Астану невероятным местом. В своей публикации он призвал своих фолловеров побывать в Казахстане, чтобы по-настоящему погрузиться в себя, познакомиться с прекрасной культурой, едой и людьми.

«Эта неделя останется незабываемей не столько для тенниса, сколько от необыкновенных впечатлений, участником которых я стал. Чудесное гостеприимство и тепло казахского народа останутся со мной надолго. Должен отметить, что я очень впечатлен. Везде красивые, добрые и щедрые люди. Казахстанскую столицу лучше всего описать как футуристический и амбициозный город. У него большой потенциал», - написал греческий теннисист Стефанос Циципас.

Напомним, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

























Фото:instagram.com/stefanostsitsipas98