РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Чудесное гостеприимство казахского народа останутся со мной надолго - теннисист Стефанос Циципас

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал на своей странице в Instagram теплый пост о Казахстане, в котором упомянул чудесное гостеприимство казахов, культуру и стремительно развивающуюся столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теннисист назвал Астану невероятным местом. В своей публикации он призвал своих фолловеров побывать в Казахстане, чтобы по-настоящему погрузиться в себя, познакомиться с прекрасной культурой, едой и людьми.

    «Эта неделя останется незабываемей не столько для тенниса, сколько от необыкновенных впечатлений, участником которых я стал. Чудесное гостеприимство и тепло казахского народа останутся со мной надолго. Должен отметить, что я очень впечатлен. Везде красивые, добрые и щедрые люди. Казахстанскую столицу лучше всего описать как футуристический и амбициозный город. У него большой потенциал», - написал греческий теннисист Стефанос Циципас.

    Напомним, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.




    Фото:instagram.com/stefanostsitsipas98




    Теги:
    Общество Спорт Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!