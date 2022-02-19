Чтобы выдержать конкуренцию, необходимо уделять внимание образованию - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Жанна Тельпекбаева прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ»

Как отметил Касым-ЖомартТокаев: «Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой».