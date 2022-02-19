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Чтобы выдержать конкуренцию, необходимо уделять внимание образованию - депутат

19 Февраля 2022 12:03
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Чтобы выдержать конкуренцию, необходимо уделять внимание образованию - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Жанна Тельпекбаева прокомментировала интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ»

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Как отметил Касым-ЖомартТокаев: «Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой».

Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь. А наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции».
Я поддерживаю слова сказанные Президентом и хочу добавить, чтобы выдержать трудовую конкуренцию, необходимо большое внимание уделять техническому и профессиональному образованию.
«Уверена, что развитие системы ТиПО обеспечит рост нашей экономики и в корне изменит ситуацию нехватки рабочих кадров. Для этого необходимо более активное и системное вовлечение работодателей в подготовку кадров, вложение бизнеса в материально-техническую базу колледже, подготовку педагогов и мастеров, взносы в целевой капитал организаций ТиПО», - написала Жанна Тельпекбаева в Facebook.


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#Мажилис   #Новый Казахстан   #Интервью Президента РК 17.02.2022  
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