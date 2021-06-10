Чтобы вернуться к прежней жизни, мы должны сформировать коллективный иммунитет - председатель алматинского Jas Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла «Jas Otan» Нурсултан Беккайров в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о роли вакцинации против коронавируса и призвал алматинцев провакцинироваться.

- Когда вы получили вторую дозу вакцины и как в целом ваше самочувствие?

- Первую дозу вакцины я получил 28 апреля. Вторую дозу 19 мая. Ставил отечественную вакцину от коронавируса QazVac. Все две процедуры прошли хорошо, я не испытывал никакой боли. Сейчас чувствую себя отлично. Но, как известно, на каждого человека вакцина может повлиять по-разному. У меня были друзья и те, у кого поднялась температура. А в остальном все знакомые, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо.

- В алматинском городском филиале «Jas Otan» сколько человек уже успели провакцинироваться?

- Мы провели для всех наших молодых друзей разъяснительную работу о важности вакцины. Перед тем, как получить вакцину, мы порекомендовали обратиться за консультацией к врачу. На сегодняшний день более 100 жасотановцев получили вакцину в двух дозах. А также многие уже получили первую дозу и ждут вторую. В дальнейшем будем проводить разъяснительную работу в этом направлении.

- Ваше мнение о важности вакцинации против коронавирусной инфекции?

- Конечно, мы знаем, что существуют различные мифы о вакцине, тем не менее, получение вакцины - это не только собственная безопасность, но и безопасность всех членов общества. Понимая свою ответственность перед всеми, я решил получить вакцину. Ведь мировой опыт показывает, что наиболее эффективным способом избавления от такой пандемии является индивидуальная защита и вакцинация.

- Как вы думаете, почему у населения до сих пор есть сомнения на счет эффективности вакцины?

- Первая причина-преобладание на информационном поле различных необоснованных, неопровержимых разговоров о вакцине. Нам еще предстоит провести разъяснительную работу, донести до населения всю важность вакцинации. Опять же, я считаю, что мы должны всесторонне распространять правдивую информацию о вакцине, и если у нее есть какие-то негативные моменты, мы должны говорить об этом открыто.

Чтобы быстро вернуться к своей прежней жизни, мы должны сформировать коллективный иммунитет. Поэтому призываю наших алматинцев и всех соотечественников провакцинироваться от коронавируса. Каждый человек - индивид, может иметь разные последствия, поэтому прежде чем получить вакцину, я считаю, что лучше обратиться за помощью к врачу и пройти обследование. Если нет противопоказаний, стоит поставить вакцину и тем самым защитить свое здоровье и здоровье окружающих.