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Чтобы сердце работало без сбоев – рекомендации врачей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Накануне Всемирного дня сердца в Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК рассказали о профилактике болезней системы кровообращения, передает МИА «Казинформ».
Уже в течение 20 лет по инициативе Всемирной федерации сердца отмечается Всемирный день сердца, с 2011 года – с 29 сентября. Этот день направлен на повышение осознания в обществе опасности, вызванной ростом сердечно-сосудистых заболеваний в мире, также инициирование профилактических мер в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.
Хронический стресс и тревожные расстройства являются провоцирующими факторами возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Нездоровый образ жизни, который может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства.
Еще Гиппократ говорил: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье и полноценную жизнь».
В современном обществе необходимо развивать культуру здоровья, которая включает регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, борьбу со стрессом, сохранение здоровья в условиях ухудшения экологической ситуации.
По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.
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