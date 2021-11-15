Чтобы обезопасить детей, решила привиться – молодая кормящая мама Альфия Алибекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кормящая мама Альфия Алибекова сегодня тоже оказалась в числе тех, кто решил привиться вакциной Pfizer. Молодая мама призналась, что хотела привиться, с того момента, когда в страну завезли первую вакцину, вне зависимости от ее производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня есть семимесячный сын. Решила привиться, чтобы обезопасить себя, своих маленьких деток, родителей. Как мы все знаем, коронавирус – быстро распространяемая инфекция, она очень легко передается. Также имеет очень серьезные последствия, даже если ты молодой и у тебя нет никаких серьезных хронических заболеваний. Вирус все еще существует, он среди нас, поэтому чтобы передать антитела своему беззащитному ребенку, решила привиться», - поделилась молодая мама.

Альфия Алибекова призналась, что хотела привиться, с того момента, когда в страну завезли первую вакцину, вне зависимости от ее производства.

«Но тогда не рекомендовалось беременным и кормящим ими привиться. А когда недавно в страну завезли Pfizer, первым же делом пришла вакцину получить. Если в дальнейшем ученые докажут, что этой вакциной можно прививать и детей, конечно же, привила бы ребенка. Мои дети по плану получают прививки. Я не противник вакцинации. Напротив, моя обязанность – защитить свое чадо», - отметила она.

Окружение молодой мамы тоже привилось вакциной от коронавируса.

«Как только у меня проявлялись симптомы коронавируса, сдавала ПЦР тест, однако результат был отрицательным. Я очень боялась за двухлетнего сына и семимесячного ребенка. Это было бы безответственно с моей стороны, имея такие симптомы, контактировать с ними. Мои родители, супруг, родители супруга – все привиты. Никто не оказывал на меня давление. Это мое субъективное решение. Сейчас никаких осложнений не чувствую», - рассказала Альфия Алибекова.

Перед тем как привиться, молодая мама проконсультировалась с врачами, педиатром.

«Продолжу кормить ребенка грудью. Чувствую себя прекрасно. Если признаться, очень боялась и переживала. Выбрала Pfizer, потому что вакцина одобрена для кормящих, однако мне хотелось привиться вакциной нашего собственного производства QazVac. Я доверяю отечественной медицине и ученым. Пользуясь случаем, рекомендую привиться кормящим мамам», - добавила она.