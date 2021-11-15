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Чтобы обезопасить детей, решила привиться – молодая кормящая мама Альфия Алибекова

15 Ноября 2021 13:33
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Чтобы обезопасить детей, решила привиться – молодая кормящая мама Альфия Алибекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кормящая мама Альфия Алибекова сегодня тоже оказалась в числе тех, кто решил привиться вакциной Pfizer. Молодая мама призналась, что хотела привиться, с того момента, когда в страну завезли первую вакцину, вне зависимости от ее производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У меня есть семимесячный сын. Решила привиться, чтобы обезопасить себя, своих маленьких деток, родителей. Как мы все знаем, коронавирус – быстро распространяемая инфекция, она очень легко передается. Также имеет очень серьезные последствия, даже если ты молодой и у тебя нет никаких серьезных хронических заболеваний. Вирус все еще существует, он среди нас, поэтому чтобы передать антитела своему беззащитному ребенку, решила привиться», - поделилась молодая мама.

Альфия Алибекова призналась, что хотела привиться, с того момента, когда в страну завезли первую вакцину, вне зависимости от ее производства.

«Но тогда не рекомендовалось беременным и кормящим ими привиться. А когда недавно в страну завезли Pfizer, первым же делом пришла вакцину получить. Если в дальнейшем ученые докажут, что этой вакциной можно прививать и детей, конечно же, привила бы ребенка. Мои дети по плану получают прививки. Я не противник вакцинации. Напротив, моя обязанность – защитить свое чадо», - отметила она.

Окружение молодой мамы тоже привилось вакциной от коронавируса.

«Как только у меня проявлялись симптомы коронавируса, сдавала ПЦР тест, однако результат был отрицательным. Я очень боялась за двухлетнего сына и семимесячного ребенка. Это было бы безответственно с моей стороны, имея такие симптомы, контактировать с ними. Мои родители, супруг, родители супруга – все привиты. Никто не оказывал на меня давление. Это мое субъективное решение. Сейчас никаких осложнений не чувствую», - рассказала Альфия Алибекова.

Перед тем как привиться, молодая мама проконсультировалась с врачами, педиатром.

«Продолжу кормить ребенка грудью. Чувствую себя прекрасно. Если признаться, очень боялась и переживала. Выбрала Pfizer, потому что вакцина одобрена для кормящих, однако мне хотелось привиться вакциной нашего собственного производства QazVac. Я доверяю отечественной медицине и ученым. Пользуясь случаем, рекомендую привиться кормящим мамам», - добавила она.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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