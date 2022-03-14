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Чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали, необходимо провести расследование максимально качественно - политолог

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Марта 2022, 19:00
Чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали, необходимо провести расследование максимально качественно - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об озвученных в Мажилисе промежуточных результатах о ходе расследования январских событий, политолог Казбек Майгельдинов поделился в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня на пленарном заседании Мажилиса были озвучены промежуточные результаты о ходе расследования январских событий.

Трагические события в январе стали самыми тяжёлыми в истории нашей страны за годы независимости. Глава государства не раз отмечал в своих выступлениях, что расследование этих страшных событий должны быть максимально открытыми и прозрачными.

Жертвы среди мирного населения стало огромным ударом для страны. Как сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – 139 человек.

При этом как отметил генпрокурор, ведутся уголовные дела по убийству, акту терроризма – это 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим. Это очень важно.

Президент в своих выступлениях ставит приоритетным вопросы соблюдения прав человека. Чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали, необходимо провести расследование максимально качественно», - написал политолог.


Права человека   Генпрокуратура   Мажилис   Общество   ЧП-2022  
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