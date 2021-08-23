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Чтобы не угнали автомобиль: рекомендации от МВД

23 Августа 2021 13:21
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Чтобы не угнали автомобиль: рекомендации от МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов поделился рекомендациями для профилактики угона автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подводя итоги своего выступления, хотелось бы сказать, что для обеспечения сохранности своего автомобиля необходимо принимать в этом личное участие», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

Для этого, по его словам, необходимо соблюдать самые простые нормы безопасности:

- не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой стоянкой;

- оборудуйте ее противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;

- не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

- при покупке автомобиля у частных лиц, требуйте передачи правоустанавливающих документов.

«Если Вы обнаружили, что совершена кража или угон автомашины, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», - заключил спикер.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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