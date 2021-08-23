Чтобы не угнали автомобиль: рекомендации от МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов поделился рекомендациями для профилактики угона автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подводя итоги своего выступления, хотелось бы сказать, что для обеспечения сохранности своего автомобиля необходимо принимать в этом личное участие», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге в МВД.

Для этого, по его словам, необходимо соблюдать самые простые нормы безопасности:

- не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой стоянкой;

- оборудуйте ее противоугонными комплексами, включающими в себя электронные и механические противоугонные устройства и GPS-маяки;

- не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

- при покупке автомобиля у частных лиц, требуйте передачи правоустанавливающих документов.

«Если Вы обнаружили, что совершена кража или угон автомашины, немедленно сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», - заключил спикер.