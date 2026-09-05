Чтобы получить SMS, нужно выйти из дома: жители Киевского в Костанае годами добиваются нормальной связи

Жители жилого массива Киевский в Костанае продолжают добиваться решения проблемы с мобильной связью и интернетом. По их словам, сложности здесь существовали давно, однако особенно ситуация обострилась осенью 2022 года после появления нового оборудования для блокирования сотового сигнала, передает корреспондент агентства Kazinform.

За несколько лет жители обращались в госорганы, к операторам связи, депутатам и представителям партий, участвовали в заседании областного маслихата и встречались с депутатом Мажилиса. Проблему официально проверяли специалисты связи, нарушения у операторов действительно выявили, им выдали предписания и назначили административное взыскание.

Но главного ответа жители, по их словам, так и не получили: почему связь практически исчезает именно тогда, когда работает оборудование для подавления сигнала, и кто должен сделать так, чтобы блокировка внутри режимного объекта не мешала людям за его пределами.

«Раньше хотя бы возле окна ловило»

Один из жителей Киевского, Амир Кстаубаев рассказал, что живет здесь с 2011 года и проблемы со связью ощущал практически все это время. По его словам, ранее в районе также работали блокираторы сигнала, однако их влияние было значительно слабее.

— Если я дома прилег на пол — связи не было. Лежишь на диване — тоже не было. Но подходишь к окну — связь появлялась. Можно было написать сообщение, поставить телефон возле окна, повесить его на ручку — и он ловил, — вспоминает мужчина.

Ситуация, утверждает он, резко изменилась в 2022 году.

— Сейчас в моем доме телефон к окну подносишь — нигде нормально не ловит. Связь практически не поступает ни в дом, ни во двор, — рассказывает он.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

Показательным для него стал недавний случай, когда потребовалось получить SMS-код.

— Мне нужно было заменить ЭЦП, получить код. Дома SMS не приходила. Я ставил телефон возле окна, возле форточки — ничего. Пришлось выйти от дома на 30-40 метров и ходить, искать место, где телефон поймает сеть. Только тогда сообщение пришло, — поделился Амир.

По словам жителей, иногда ради обычного звонка, мобильного интернета или получения сообщения им приходится выходить из дома и идти в сторону магазинов или других участков, где сигнал появляется.

Люди подчеркивают: речь идет не просто о неудобстве или низкой скорости интернета. От качества мобильной связи зависят банковские операции, получение кодов подтверждения, возможность вызвать экстренные службы и просто оставаться на связи.

Жители связывают ухудшение с новыми блокираторами

Для решения проблемы была создана инициативная группа. В этом году они настроены решительно на изменение ситуации.

По их словам, серьезные осложнения начались осенью 2022 года, когда в учреждениях уголовно-исполнительной системы стали использовать новое оборудование для блокирования связи. Жители утверждают, что оборудование настраивала компания «Барыс» и есть предположение, что его установили некорректно, поэтому зона подавления выходит за пределы учреждения.

При этом официально причинно-следственная связь между деятельностью конкретной обслуживающей организации и ухудшением сигнала в жилом массиве установлена не была.

Что говорят официальные органы

С запросом редакция Kazinform обратилась в Межрегиональную инспекцию связи Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития по Костанайской и Северо-Казахстанской областям. Там заявили, что были проведены внеплановые проверки операторов Kcell/Activ, Beeline и Tele2/Altel.

— Основанием стало обращение жителя Костаная от 27 апреля 2026 года. Проверки согласовали с прокуратурой Костанайской области, акт о назначении проверки зарегистрировали в Департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. 14 и 15 мая 2026 года специалисты провели измерения технических параметров качества услуг мобильной связи, — прозвучало в официальном ответе.

Для Kcell и Beeline измерения проводились по пяти локациям, для Mobile Telecom-Service — по шести. Нарушения действительно нашли.

— На улице Киевской, в районе домов № 50–58, показатели Kcell и Mobile Telecom-Service во время проверки соответствовали нормативам: нарушений голосовой связи и доступа к интернету специалисты не выявили. При этом у Beeline на этом же участке зафиксировали нарушение качества мобильного интернета: скорость 4G была ниже 5 Мбит/с в 38 из 75 тестовых сессий — 50,7% при допустимом показателе менее 10%. Нарушение выявили и у Kcell на улице 27-я Мехколонна: скорость ниже 5 Мбит/с зафиксировали в 12 из 74 сессий, или 16,2%, при нормативе менее 10%, — сообщается в ответе.

Кроме того, специалисты установили, что покрытия сети 3G оператора Kcell на исследуемой территории нет.

На других обследованных участках — в том числе в районе 3-го переулка Гастелло, улицы 40 лет Октября и некоторых участков 27-й Мехколонны — параметры на момент проверки находились в допустимых пределах.

По итогам проверки нарушения требований Закона «О связи» выявили у Kcell и Beeline.

Операторам выдали предписания об устранении нарушений. Срок исполнения составил шесть месяцев. Кроме того, возбуждено административное производство с наложением административного взыскания в размере 1500 МРП.

Но была ли проверка полностью прозрачной? На этот период блокираторы были выключены. Именно этот момент жители считают принципиальным.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

Но, как указано в официальном ответе инспекции связи, технические измерения проводились при выключенном специальном техническом оборудовании — подавителях сигнала мобильной связи, установленном на территории учреждения УК-38 по адресу Киевская, 46.

Также были отключены находящиеся в зоне проверки ретрансляторы мобильной связи — репитеры, которые установили жители, бизнес и другие организации.

В инспекции объяснили: это сделали для исключения интерференции — радиопомех, способных повлиять на результаты измерений оборудования мобильных операторов. Целью проверки было определить именно качество услуг связи операторов. Проверка того, как на связь за пределами учреждения влияют сами блокираторы и репитеры, в предмет внеплановой проверки не входила.

Таким образом, жители обращают внимание на парадокс: нарушения качества услуг у операторов официально нашли, однако измерения проводились в момент, когда оборудование, которое сами жители считают основной причиной проблемы, было отключено.

— Нас интересует, что происходит в обычный день, когда все блокираторы включены. Мы именно в таких условиях живем каждый день, — поясняют жители.

На 16 адресах отключали репитеры

Еще вытекающей проблемой, влияющей на связь, является установка усилителей связи — репитеров.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

Сами жители рассказывают, что они стали массово появляться как вынужденная мера. Их приобретают сами люди, предприниматели и организации, чтобы хоть каким-то образом усилить слабый сигнал. Но возникает обратный эффект. Репитер может улучшить связь непосредственно в одном доме или помещении, но при неправильной настройке создавать дополнительные радиопомехи для соседних участков.

По словам жителей, в результате образуется своеобразный замкнутый круг: слабая связь вынуждает людей устанавливать усилители, а большое количество усилителей еще сильнее усложняет радиообстановку. Следует уточнить, что при проведении замеров инспекцией связи, ретрансляторы мобильной связи отключались на 16 адресах. В Межрегиональной инспекции связи при этом пояснили, что обследование принадлежащих населению репитеров не входит в ее компетенцию.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

ДУИС: блокировка должна работать только внутри учреждения

В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Костанайской области подтвердили, что в учреждениях действительно установлены и функционируют системы блокирования сигналов сотовой связи. Они используются не просто так, а в целях профилактики правонарушений.

Обслуживание и настройка систем осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и работающими по договору с уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности.

При этом в ДУИС подчеркивают: зона действия системы блокировки должна распространяться на территорию самого учреждения. В ответе ведомства заверили, что постоянно проводят работы по минимизации воздействия оборудования за пределами объекта.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

В частности, осуществляется перенос оборудования, меняется наклон и направление антенн, а позади них устанавливаются отражающие листы, чтобы сигнал блокировки не распространялся за территорию учреждения.

Кроме того, совместно с Межрегиональной инспекцией связи проводится работа по оптимизации действия систем блокирования.

Жалобы поступают не в первый раз

В ДУИС подтвердили, что с начала года от граждан поступали обращения по этой теме. Проводились встречи непосредственно на территории учреждения № 38 и онлайн-встречи с участием депутатов и представителей местных исполнительных органов.

При это в ответе ДУИС одновременно указывает, что за качество мобильной связи за пределами учреждения отвечают операторы.

На фоне всего этого в Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили о создании специальной комиссии. В ее состав должны войти представители Государственной радиочастотной службы, акимата, общественности, операторов сотовой связи и надзорных органов. Комиссия должна провести комплексное исследование ситуации.

По итогам ее работы планируется подготовить предложения и принять окончательное решение.

Замкнутый круг

Специальной методики замеров для таких ситуаций нет. Подтверждает этот парадокс и ответ инспекции связи.

Фото: из личного архива А. Кстаубаева

— В Казахстане на данный момент отсутствует специальная методология измерения уровня мобильного сигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, адаптированная одновременно под требования режима и безопасности таких объектов. Нет и единого алгоритма измерений, направленного на оценку эффективности систем подавления сигнала. Существующие правила регулируют взаимодействие мобильных операторов и учреждений при приобретении и эксплуатации специального технического оборудования, — говорится в заявлении.

При этом отдельной методики, которая позволяла бы определять, насколько эффективно блокиратор работает внутри объекта и одновременно не оказывает ли чрезмерного влияния на связь за его пределами, тоже нет, как и собственного оборудования, специалистов для радиомониторинга.

Будет ли решение?

Проблему обсуждали в областном маслихате.

29 июля 2026 года вопрос связи в Киевском вынесли на обсуждение Костанайского областного маслихата.

По словам жителя, участвовавшего во встрече, там присутствовали представители ДУИС и КУИС, Комитета телекоммуникаций, Государственной радиочастотной службы, мобильных операторов и депутаты.

Именно на этом заседании, по словам жителей, обсуждался возможный технический вариант решения проблемы — установка на территории учреждения специальной внутренней базовой станции Kcell. По версии инициативной группы, смысл технического решения заключается в том, чтобы мобильные устройства, находящиеся непосредственно внутри режимного объекта, подключались к отдельному оборудованию. Это позволило бы контролировать мобильную связь внутри учреждения, не распространяя мощное подавление на соседние жилые дома.

Жители утверждают, что аналогичный механизм уже применяется на отдельных объектах уголовно-исполнительной системы в других регионах Казахстана.

7 августа жители Киевского встретились с депутатом Екатериной Смышляевой. Главной темой стала проблема мобильной связи. Участники также обсудили возможность ускорить строительство оптоволоконной сети и включить жилой массив в соответствующую программу развития.

Вторая часть требований инициативной группы касается проводного интернета. Жители хотят, чтобы «Казахтелеком» полностью заменил устаревшие медные линии в Киевском на современную волоконно-оптическую сеть.

По словам представителей инициативной группы, обсуждается масштабная программа подключения населенных пунктов и жилых массивов к оптоволокну, однако нет гарантии, что именно Киевский попадет в ближайший этап.

Жители опасаются, что строительство может растянуться до конца 2027 года или район окажется среди объектов, подключенных в последнюю очередь. При этом сами они подчеркивают: даже полноценное оптоволокно не решит проблему полностью. Домашний интернет будет работать, но мобильная связь на улице, во дворе или во время отключения электричества по-прежнему останется необходимой.

По словам инициативной группы, за время борьбы за связь они обращались в различные государственные органы, к операторам, депутатам, партийным организациям.

Проблему обсуждали на встречах, в областном маслихате и с представителями профильных ведомств. Однако, как утверждают жители, конкретное техническое решение пока не принято. После очередных ответов государственных органов они обратились за помощью к правозащитникам.

Вопрос дошел до досудебной стадии

Сейчас, по словам жителя, вопрос находится на досудебной стадии. Представители инициативной группы готовят коллективный иск от жителей микрорайона.

Пока же для некоторых семей мобильная связь в собственном доме по-прежнему зависит от того, получится ли найти возле окна, во дворе или в нескольких десятках метров от дома точку, в которой телефон, наконец, увидит сеть.

Напомним, в Казахстане изменились правила для абонентов мобильной связи: операторам запретили «маяки», а платные услуги теперь подключают только с согласия пользователя.