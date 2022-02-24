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Что значит «Новый Казахстан» для Сената

24 Февраля 2022 10:14
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Что значит «Новый Казахстан» для Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что значит «Новый Казахстан» для Сената? Об этом в интервью автору YouTube-канала «НеКурултай» Газизу Абишеву рассказал Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для того чтобы новые законы были качественными и проработанными, нам нужно консультироваться с экспертами, анализировать мировой опыт, общаться с людьми, которые достигли тех или иных успехов в каких-то направлениях. Поэтому мы создали такую площадку, как Клуб молодых экспертов при Сенате, но вы знаете, что многие члены нашего Клуба активно участвуют в подготовке проектов законов. Выражают свое мнение, дают свои оценки, дают идеи, которые учитываются при принятии законов нашей страны. И для них это определенная самореализация, и для нас это очень важно - получать какие-то идеи, комментарии, предложения. И, кроме того, помимо вот такой важной функции, лично мне важно общаться с молодыми людьми. У них нет каких-то уже сложившихся железобетонных стереотипов. Они открыты для того, чтобы воспринимать те или иные сведения, какие-то идеи, они гибкие, они готовы какие-то вещи менять в себе, в тоже время они созидательно настроены. Но это особенность молодых людей», - отметил Спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сегодня очень важно быть открытым, принимать чужое мнение, слушать других людей, меняться самому, если в этом есть необходимость, менять свои позиции.

«В рамках реализации концепта нового Казахстана очень важно нам слушать друг друга, слышать друг друга, поддерживать друг друга, учиться друг у друга. И я думаю, что над созданием нового Казахстана вот такой плеядой профессионалов работает и проект по школе аналитики, и проект по Клубу молодых экспертов, и другие проекты, которыми мы занимаемся», - добавил Маулен Ашимбаев.


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#Сенат   #Общество   #Маулен Ашимбаев   #Новый Казахстан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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