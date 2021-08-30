Что значит для казахстанцев главный документ страны – Конституция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанцы отмечают важную дату – День Конституции. Ровно 26 лет назад на всеобщем референдуме был принят Основной закон страны. Именно в этом документе заложена гарантия личной свободы и прав каждого гражданина нашей республики. Также необходимо отметить, что Конституция является прочным стержнем общественно-политических, социально-экономических, культурных преобразований. В этой связи корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, что значит для казахстанцев эта дата и какова значимость Конституции.

«После обретения независимости была принята наша Конституция. Конечно, с законодательной части Конституция нужна. В Конституции написано, что главной ценностью является человек», - отметил житель столицы Бекмухаммед.

«Конечно же, Конституция нужна. Чтобы отстаивать и защищать свои права, мы опираемся на этот документ. Первая Конституция была принята в 1993 году, а затем в 1995 году. Права человека должны защищаться, это и прописано в документе. Люди должны понимать значимость Конституции и следовать ее нормам. В школе в преддверии этого праздника проводились классные часы, открытые уроки. Верим, что Конституция защищает наши права, для этого же собственно она принимается», - подчеркнули студентки Меруерт Нышанбай и Назерке Рахман.

«Конечно же, нужна. Это наши права все-таки. Поэтому думаю, что Конституция нужна. Главная ценность государства –защита прав человека, в первую очередь. 30 августа мы отмечаем эту дату. В школе обычно рисовали плакаты. Маленьким деткам тоже говорим о значимости этого праздника. Мы все должны подчиняться закону. Закон одинаков для всех», - сказала астанчанка Салтанат Абилова.

«Нужна Конституция. Это свод законов, которых надо придерживаться. Но ее нельзя менять ни в коем случае. Должна быть единой. Права человека, его удобства являются главными ценностями государства. Считаю, Конституция обязательна нужна. Первый Президент работал над ее созданием. Это свод законов», - считает житель столицы Алишер Таубасов.

«Конституция, это, в первую очередь, порядок по законодательству. Это правила, гражданское право. Конституция – это те нормативные правила, которые должен соблюдать каждый гражданин, резидент или нерезидент Республики Казахстан. Естественно, человек – самая важная ценность, самый главный приоритет. Конституция в любом случае упорядочивает. В целом это есть порядок в стране, это правила, которым следует не только гражданин, но и сама страна. Это права человека, в первую очередь. Во-вторых, это обязанность», - отметила Баян Сарбасова.

«Это улучшение качества закона. Наше государство является унитарным, светским. Конституция нужна, чтобы для народа были улучшения. Ее приняли в 1995 году. Народ является главной ценностью государства. Конституция нужна, чтобы каждый гражданин страны смог отстаивать свои права, он стоит выше всех законов. На основе Конституции строится государство», - сказал астанчанин Данияр.