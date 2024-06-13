Что ждет туристов на озере Балхаш этим летом

На озере Балхаш стартовал купальный сезон. Этим летом зоны отдыха и гостиницы могут предоставить туристам около 2 тысяч номеров. Таким образом, за три месяца лета курортная зона готова принять до 100 000 отдыхающих, передает корреспондент агентства Kazinform.

В балхашскую курортную зону входят город Балхаш, поселок Торангалык и Шубартубек, где в течение года функционируют 20 гостиниц и 54 зоны отдыха. Всего в фонде около 1800 номеров. К купальному сезону власти города Балхаш совместно с сотрудниками ДЧС области подготовились заблаговременно. До начала купального сезона на озере вдоль зон отдыха были проведены проверки и очистка дна от опасных предметов и мусора. Водолазы проверили 6 зон отдыха с наиболее большими пляжными территориями.

Помимо этого, сотрудники УЧС совместно с представителями акимата города провели инвентаризацию действующих зон отдыха города Балхаш в прибрежной полосе озера.

Фото: astana.citypass.kz

На территории города Балхаш имеется 24 пляжа, где разрешено купание. А в тех местах, где купание запрещено, установлены 10 запрещающих знаков. Управление по ЧС города Балхаш в период туристического сезона будет информировать жителей города о правилах поведения на воде с привлечением городских средств массовой информации.

— Всем водопользователям, объекты которых расположены на акватории озера Балхаш, даны рекомендации об оборудовании пляжей в соответствии с требованиями правил безопасности на водоемах, утвержденных приказом МВД РК от 19.01.2015 года № 34, а также об ответственности за обеспечение безопасности жизни людей (детей) на закрепленных акваториях, — сообщили в акимате города Балхаш.

В свою очередь за безопасностью людей будут смотреть 9 водолазов и 6 единиц спецтехники.

Фото: акимат Карагандинской области

Тем временем в самом городе Балхаш идет реконструкция набережной. На проект реконструкции городского пляжа в общей сложности затратят свыше 4 млрд тенге.

Так же в этом году планируется сдача в эксплуатацию 7 зон отдыха с общим фондом 219 номеров с 476 койками для отдыхающих. На строительство данных объектов туризма было вложено 1,5 млрд тенге.

Практический во всех зонах отдыха предусмотрены разные виды развлечений, в том числе водные. На пляжных зонах будут предоставляться услуги по прокату гидроциклов, катеров, катание на бананах и воздушных диванах. Их безопасность также под контролем уполномоченных органов.

Фото: astana.citypass.kz

Фото: astana.citypass.kz

Фото: astana.citypass.kz

Общая сумма инвестиций на 2024 год составила 1 млрд 450 млн тенге с созданием 219 номеров (476 коек) и 50 рабочих мест. Планируется ввести в эксплуатацию 7 зон отдыха.

Что касается логистики, желающие отдохнуть на берегу озера Балхаш, могут добраться туда двумя способами: автомобилем или на поезде. Путь от Астаны до Балхаша по трассе «Екатеринбург — Алматы» составит 543 км. Качество дороги намного улучшилась после реконструкции. Однако строительство автобана еще не завершилось, поэтому в некоторых местах можно столкнуться с небольшими объездными путями. От Караганды до Балхаша протяженность составляет 358 км, а от Алматы нужно будет проехать 644 км пути.

По железной дороге жители столицы могут добраться до Балхаша на поездах «Астана-Семей», «Астана-Достык», а карагандинцы на тех же поездах и еще на отдельном поезде «Караганда-Балхаш». Цены на билеты варьируются от 3800 до 8500 тенге.