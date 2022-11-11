Что ждет рынок облачных технологий в Казахстане?

Облачные технологии сегодня стали важной частью жизни человека — они задействованы в экономике, медицине, образовании, бизнесе, науке и промышленности. Cloud-сервисы привлекают внимание как представителей малого и среднего бизнесов, так и государственных структур.

К 2024 году более 45% всех IT-расходов переместятся с традиционных решений в облачные, по данным исследовательской компании Gartner. В их число входят расходы на IT-инфраструктуру, ПО, прикладное ПО и аутсорсинг бизнес-процессов. Данный рост мирового перехода напрямую связан с основными отличиями использования Cloud-технологий: универсальность, гибкость, удобная структура и повышенная безопасность.

Как отмечают аналитики IDC, по итогам 2021 года расходы на публичные облачные сервисы по всему миру достигли 408,6 млрд. долларов против 316,7 млрд. в 2020 году, показывая рост рынка на 29%. Миграция в облако сегодня воспринимается странами не как обычная IT-задача, а стратегический бизнес-приоритет и фундамент для развития и выигрыша в конкурентной борьбе.

В Казахстане объем рынка облачных услуг в 2021 году составил 8,95 млрд тенге, увеличившись с 6.39 млрд тенге годом ранее, по данным компании Iks Consulting. Развитие цифровых экосистем и активная цифровая трансформация государства и бизнеса увеличивают скорость внедрения инноваций. Растущее число интеллектуальных систем в стране, увеличение количества потоковых сервисов и внедрение нового контента AR/VR увеличивает потребность в использовании облачных технологий и, как следствие, создании дата-центров.

«Дата-центры являются одним из ключевым факторов для успешного внедрения Cloud-технологий в бизнес-процессы различных уровней. Будучи «нулевым» этапом, центры обработки данных развиваются первыми и закладывают основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Использование собственных дата-центров позволяет создать максимально надежные условия хранения и обработки данных для обеспечения работоспособности сервисов и бизнеса», — рассказала Фарида Толеубаева, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

ЦОД — это объект, чьи производительность, надежность и отказоустойчивость должны иметь максимальные показатели. В связи с этим все большее внимание привлекают дата-центры, построенные по стандарту международного сертификационного института Uptime Institute и соответствующие уровню надежности Tier III. Данный статус является гарантией бесперебойной работы ЦОД и размещенной в нем информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры с показателем отказоустойчивости в 99,982%.

«Казахстанский рынок облачных технологий на сегодняшний день постепенно набирает обороты. Облака и их инфраструктура становятся все более востребованными, поскольку они открывают широкие возможности для поддержки быстрой цифровой трансформации бизнеса, снижении затрат и повышения конкурентоспособности, — отметила Фарида Толеубаева. — Однако объем отечественной Cloud-индустрии в 10 раз меньше, чем в странах, активно инвестирующих в развитие данной сферы. Данная разница говорит о том, что сейчас в стране есть явная перспектива колоссального роста рынка облачных услуг, особенно в свете происходящей цифровизации экономического и государственного секторов».

Основными условиями для гармоничного увеличения объемов казахстанского рынка облачных решений можно выделить следующие пункты:

1. Наличие рынка ЦОД как инфраструктуры; 2. Наличие развитых магистральных каналов связи как внутри страны, так и за ее пределами; 3. Наличие развитых локальных облачных платформ в стране (разработка собственной платформы с нуля потребует десятилетия, многомиллионные инвестиции и высококвалифицированные кадры).

Масштабизация отечественного сектора облачных технологий и его инфраструктуры является настоящим вызовом для экспертов. Проведение анализа требований IT-сектора и рыночной ситуации в стране, своевременное управление техническими изменениями и контроль процессов внедрения требуют высокоточной работы поставщиков облачных решений. Здесь лучшим выбором станут компании с собственным производством Cloud-инфраструктуры и многолетним опытом внедрения инноваций по всему миру.

Компания Huawei полностью соответствует всем вышеперечисленным пунктам. Флагман строит сертифицированные и соответствующие уровню TIER 3 ЦОД под ключ, создает и модернизирует магистральные каналы связи, а также обладает технологией создания передовой облачной платформы с возможностью ее локализации в Казахстане. С ее помощью внедрение облачных технологий, создание новых IaaS-сервисов и платформенных услуг, а также разработка телекоммуникаций станут доступными для широкого круга потребителей.

Инициатива Cloud Hub от компании Huawei, являющаяся большой частью государственной цифровой программы Digital Hub, поможет Казахстану укрепить свои позиции в Евразийском рынке, привлекая клиентов из соседних государств благодаря своим технологическим возможностям. Она позволит стране оставаться признанным лидером как в области предоставления облачных государственных сервисов для населения, так и услуг для крупного бизнеса для ускорения их цифровой трансформации.