Что ждёт регион в случае ухудшения эпидситуации, рассказал главный санврач Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. По его словам, в области стало гораздо больше симптомных больных, передает МИА «Казинформ».

В последнее время в Карагандинской области стало гораздо больше симптомных больных COVID-19. Идёт интенсивная циркуляция вируса в окружающей среде. Ситуация усугубляется, отмечается рост заболеваемости. Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин рассказал об эпидситуации в регионе.

- С чем вы связываете рост заболеваемости КВИ?

- В сравнении с февралём рост в марте рост составил 36%. Причина этому - нарушение ограничений в праздничные дни. До праздников была совершенно другая статистика. Отмечается развитие эпидпроцесса в сторону ухудшения. Увеличилась выявляемость ПЦР-исследований за неделю с 3,8 до 4,9%. Люди приходят с симптомами, и у них лабораторно подтверждается коронавирус.

- В какой возрастной группе больше всего заболевших?

- Превалируют люди 30-49 лет - 33%. Старше 60 лет составляют 20%. Далее идут дети до 14 лет - 19% от общего числа заболевших. Увеличивается количество заболевших детей из категории неорганизованных. Это означает, что маленькие дети посещают с родителями места массового скопления людей либо участвуют в массовых семейных торжествах.

- В каких социальных группах отмечается наибольший рост заражений?

- В структуре заболевших преобладают домохозяйки - 19%. На пенсионеров приходится 18,5%. Увеличилась заболеваемость среди работников ИП и ТОО - 13%, работники промышленных предприятий и объектов жизнеобеспечения составили 8%. Наиболее подвержена инфицированию в настоящее время и неработающая часть населения. В свободное время люди этой категории посещают крупные магазины, рынки, места массового скопления, ездят в автобусах, длительно находятся в замкнутых помещениях.

- Зафиксированы ли новые штаммы коронавируса в области?

- Министерством здравоохранения постоянно проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавирусной инфекции в Казахстане. Совместно с ВОЗ внедрена новая методика экспресс-ПЦР-скрининга на определение штаммов коронавируса. Референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, которые были переданы почти из всех областей республики. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для британского, южноафриканского и бразильских штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и её принадлежности к одному из штаммов будет определено в течение месяца. По данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, доказана эффективность использования вакцины «Спутник-V» против британского и «дикого» штамма.

- Представьте, пожалуйста, статистику заболеваемости по регионам Карагандинской области. Где больше всего инфицированных?

- Статистические данные меняются ежесуточно. Могу с уверенностью сказать, что большая часть заболеваемости по области приходится на Караганду и Темиртау. При этом на шахтёрскую столицу - более 50%. Связано это с большим количеством людей, проживающих в областном центре.

- Будут ли усилены ограничительные меры?

- Пока область находится в «жёлтой» зоне. Как будет развиваться эпидситуация, мы не знаем. Всё будет зависеть от количества инфицированных. Сейчас проходит инкубационный период после праздничных выходных. Кроме того, для британского штамма характерна большая заразность. Хочу обратиться к карагандинцам: введение ограничительных мер не зависит от санитарных врачей. Если область войдёт в «красную» зону, мы будет вынуждены принять меры, чтобы снизить заболеваемость.

- Какие рекомендации вы дадите жителям?

- Рекомендации прежние: носить маски, обрабатывать руки антисептиком или мыть с мылом, соблюдать социальную дистанцию, избегать массового скопления людей. Необходимо правильно носить маски. Защитное средство обязательно должно закрывать нос.

Понятно, что все устали и перестали соблюдать такие простые рекомендации. Но без этого мы не сможем вернуться к нормальной жизни.

И ещё один важный момент: необходимо своевременно обращаться к врачу. Сейчас сезон ОРВИ, поэтому легко спутать симптомы. Не занимайтесь самолечением: вы просто потеряете время. Многие обращаются в медучреждения, когда уже развивается патологический процесс в лёгких.

- Спасибо за интервью!