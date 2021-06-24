Что ждет предпринимателей, не проработавших вопрос вакцинации сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что ждет предпринимателей в сфере услуг, не проработавших вопрос вакцинации сотрудников? На этот вопрос ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут ужесточены требования к участникам проекта Ashyq. Как уже говорили, те предприниматели в сфере услуг, которые не проработают вопрос по вакцинированию сотрудников, будут исключены из проекта», - сказал вице-министр.

По его словам, есть альтернатива в виде сдачи ПЦР-теста раз в неделю, вакцинация.

«Если коллектив провакцинировался, объект будет работать в рамках проекта Ashyq и пользоваться всеми льготами», - добавил Асет Турысов.

Ранее МВК озвучила рекомендации по усилению карантина в Нур-Султане. В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в г. Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

- ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

- включить в проект «Ashyq» торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.