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    18:50, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Что ждет предпринимателей, не проработавших вопрос вакцинации сотрудников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что ждет предпринимателей в сфере услуг, не проработавших вопрос вакцинации сотрудников? На этот вопрос ответил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут ужесточены требования к участникам проекта Ashyq. Как уже говорили, те предприниматели в сфере услуг, которые не проработают вопрос по вакцинированию сотрудников, будут исключены из проекта», - сказал вице-министр.

    По его словам, есть альтернатива в виде сдачи ПЦР-теста раз в неделю, вакцинация.

    «Если коллектив провакцинировался, объект будет работать в рамках проекта Ashyq и пользоваться всеми льготами», - добавил Асет Турысов.

    Ранее МВК озвучила рекомендации по усилению карантина в Нур-Султане. В связи с обнаружением мутации COVID-19, характерной для «Дельта» («Индийского») штамма в г. Нур-Султане, Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу РК принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму:

    - ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

    - ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против КВИ (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);

    - ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект «Ashyq», а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);

    - включить в проект «Ashyq» торгово-развлекательные центры, торговые дома и непродовольственные рынки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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