Что ждет казахстанскую и мировую экономику в 2023 году – мнения экспертов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице на площадке Jusan Analytics состоялось экспертное обсуждение актуальных вопросов казахстанской и мировой экономики с участием представителей международных финансовых организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники обсудили текущую неопределенную экономическую ситуацию и существующие экономические вызовы в формате свободного открытого микрофона.

«По росту мировой инфляции можно отметить три основных фактора: ультрамягкая денежно-кредитная политика, в условиях которой мы жили последние 10-15 лет, в особенности вливания денежных средств в условиях пандемии. Второе – разрыв производственных и логистических цепочек, который мы остро ощутили в 2020-2021 годах. Третье – это геополитические риски, которые также способствовали росту мировой инфляции», - отметил руководитель Jusan Analytics Ануар Куандыков.

Второй момент, по его словам – это мировой рост экономики.

«Мы видим, что рост мировой экономики замедляется, отдельные регионы уходят в отрицательную зону. В-третьих, мы видим, что объем долгов, которые сейчас набрали государства, просто зашкаливает. И есть риски глобального долгового кризиса. Это основные вызовы. Конечно, есть и другие, такие как вовлечение в орбиту крупномасштабных военных действий большого количества стран. Но сегодня мы больше хотели бы поговорить о тех экономических факторах, которые я обозначил», - отметил спикер.

Руководитель Jusan Analytics также озвучил статистическую информацию касательно мировой инфляции и ВВП.

«Мы посмотрели и увидели, что у 60 из 80 стран наблюдается превышение инфляции в два раза. У 28 стран превышение – в четыре раза. Есть 20 стран, у которых идет отрицательное отклонение по экономическому росту за последние пять лет. Мы сопоставили два этих списка и увидели, что у 15 стран идет очень сильный рост инфляции и спад экономики. Это 41 % мировой экономики. (…) Прогнозы на 2023 год еще хуже – если последний прогноз на текущий год составляет 3,2 %, то на следующий – 2,7 %. Понимая, что сейчас в мире нет консенсуса по глубине и длительности возможного кризиса, мы понимаем, что показатели 2023 года, возможно, будут еще хуже», - считает Куандыков.

Он озвучил прогноз МВФ, согласно которому ожидается снижение экономического роста более, чем в два раза и составит примерно чуть больше 1 %.

Директор департамента денежно-кредитной политики Национально банка Рустем Оразалин отметил, что инфляция продолжает ускоряться. По его словам, ситуацию усугубляют ряд дополнительных факторов.

«Моментальные факторы, которые мы наблюдаем они усугубляются дополнительными шоками, которые мы все видим, в марте что происходило, летом с курсом было. В сентябре мы видели усугубление политической ситуации, когда мы получили новый виток ускорения инфляции на фоне наплыва российских граждан, что серьезно подстегнуло инфляционные ожидания и представляет наибольшую угрозу для денежно-кредитного регулятора. Что касается нашего видения всего происходящего, да, мы видим эти глобальные вызовы», - согласился представитель финрегулятора.

При этом, отмечает спикер, структура экономики в мире меняется в условиях роста неопределенности, деглобализации и декарбонизации. То есть, пояснил Оразалин, вызовов для монетарной политики становится больше.

«Но несмотря на количество вызовов мы видим, что мандат центральных банков остается незыблемым, основным и заключается в ценовой стабильности сейчас как никогда, потому что это – основа экономики. Если нет этой стабильности у нас, то экономика не будет работать ни на кого, без ценовой стабильности нет долгого устойчивого развития, которое приносит общественное благо каждому из нас. Особенно бремя высокой инфляции тяжелее всего ложится на тех, кто меньше всего способен его нести. Поэтому при текущих условиях восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и требует решительного использования инструментов центральных банков», - добавил представитель Нацбанка.

Заместитель директора Центра прикладных исследований «Talap» Аскар Кысыков заявил о том, что в Казахстане инфляция носит не монетарный характер.

«Спрос растет по номиналу, реальные доходы населения падают – спрос в реальном выражении сокращается. Инфляция у нас не монетарная, основной фактор инфляции – даже Президент сказал – это завозная инфляция, но мы с ней боремся, думаем, что она монетарная и задираем базовую ставку, у нас базовая ставка ни на что не влияет, кроме доходов банков и доходов крупных держателей депозитов», - считает Кысыков.

Он выразил мнение, что процентный канал с точки зрения влияния на кредит не работает, потому что 60 % портфеля банков – это потребительские кредиты.

«Они от базовой ставки совсем не зависят, смысл нам держать базовую ставку очень высоко где-то, потому что у нас есть большая потребность развивать внутреннюю экономику, производства стимулировать», - заключил Кысыков.