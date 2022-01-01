Что ждет казахстанцев в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса научила человечество принимать срочные решения, эффективно использовать ресурсы и бороться за жизнь. Этот год был непростым не только для Казахстана, но и для всего человечества. Сегодня население нашей планеты стремится жить в новых условиях, борясь с последствиями пандемии, прилагая усилия по восстановлению социально-экономической ситуации. В этом году и в Казахстане будет реализован ряд мер, направленных на улучшение качества жизни населения страны. О том, что ждет казаханцев в 2022 году, читайте в материале МИА «Казинформ».

Повышение минимальной заработной платы и размера пенсий

2 декабря 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал документ «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Данный документ предусматривает повышение ряда социально-экономических показателей. В соответствии с этим, с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы вырастет с нынешних 42 500 тыс тенге до 60 тыс тенге. Также будет увеличен размер минимальной пенсии – до 46 302 тенге, минимальной базовой пенсионной выплаты – до 19 450 тенге. Вместе с тем, для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других выплат в соответствии с законодательством РК будет увеличен месячный расчетный показатель – до 3 063 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – до 36 018 тенге.

Как изменятся отчисления за ОСМС

С 1 января текущего года изменится и размер взносов и отчислений за обязательное социальное медицинское страхование. По данным пресс-службы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Нур-Султану, это связано с повышением минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчетного показателя (МРП).

Отныне:

- работодатель платит за работника 3% от его уровня заработной платы, но не более 18 000 тенге;

- работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, выплачивают 2% от своего дохода, но не более 12 000 тенге;

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой – платят 5% от 1,4-кратного размера МЗП или 4 200 тенге.

Единый совокупный платеж (ЕСП):

- для жителей города – 1 МРП или 3 063 тенге;

- для сельских жителей – 0,5 МРП или 1 531,5 тенге.

«Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП или 3 000 тенге. Государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, на сегодняшний день к этим категориям относятся более 11 млн человек. Размер взноса на одного человека составляет 3 614,2 тенге», - сообщили в пресс-службе столичного ФСМС.

Где можно произвести оплату за ОСМС:

- через банки второго уровня и их интернет-сервисы;

- Kaspi.kz через мобильное приложение;

- через отделения АО «Казпочта»;

- через терминалы приема платежей (Qiwi, Kassa24 и др.);

- через терминалы приема платежей в медицинских организациях.

ЕНПФ: изменится размер достаточного порога

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) в 2022 году изменит размер порога, достаточного для получения пенсионных средств. Председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов отметил, что по утвержденной методике размер минимального накопительного порога рассчитывается в зависимости от возраста владельца накоплений и учитывается рост (индексация) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. По его словам, рост размера накопительного порога связан с повышением таких показателей, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, прожиточный минимум.

«В соответствии с Законом РК «О республиканском бюджете» применяются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, прожиточный минимум, которые ежегодно индексируются. В связи с этим, расчет размера минимального накопительного порога производится ежегодно с учетом роста данных показателей», - отметил председатель правления.

Таким образом, в связи с изменением этих показателей, согласно действующему постановлению Правительства, с 1 января текущего года пересчитан размер нижнего достаточного порога. Отныне граждане могут использовать часть своих накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, только если они превысят эту сумму.

Однако между суммами на 2021 и 2022 годы есть существенная разница. Так, размер достаточного порога досрочного использования пенсионных средств для 20-летних составляет 1,7 миллиона тенге в 2021 году, а в 2022 году – 3,1 миллиона тенге, то есть этот порог увеличится почти в два раза. Это вызвало общественный резонанс, активисты и граждане страны начали выражать недовольство в социальных сетях. В связи с этим Глава государства отложил увеличение размера достаточного порога на 1 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным просьбам относительно решения о повышении порога пенсионных накоплений. Глава государства поддержал граждан, не успевших воспользоваться средствами, превышающими пороговый рубеж в пенсионном фонде, и поручил Правительству продлить срок повышения прежнего порога до 1 апреля 2022 года», - написал он на своей странице в Facebook.

Таким образом, казахстанцы получили возможность в текущем году, то есть до 1 апреля 2022 года, получить средства, превышающие предельный порог в прежнем исчислении.

Нужно ли будет платить налоги за мобильные переводы

25 ноября 2021 года депутаты Сената Парламента РК приняли и направили на рассмотрение Главе государства документ, вносящий понятие «мобильные платежи». Через неделю, 20 декабря, Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон. В документе выделены такие понятия как: «мобильные переводы» и «мобильные платежи». Например, последний используется для оплаты товаров и услуг. Это позволит правильно отразить доходы предпринимателей в налоговой декларации. Нормы, касающиеся мобильных платежей, вступят в силу с 1 марта этого года.

Таким образом, согласно закону, предприниматели платят налоги за мобильные переводы. Для этого предприниматели должны открыть лицевой счет. Теперь клиенты отправляют полученные товары на счета, открытые предпринимателями. Банки также будут обязаны предоставлять налоговым органам необходимую информацию. Следует отметить, что данный вид налога не имеет никакого отношения к физическим лицам.

Кроме того, ранее депутаты, участвовавшие в подготовке закона, заявили, что размер налога не увеличится. На совещании в Мажилисе вице-министр финансов РК Марат Султангазиев также отметил, что налог не будет увеличиваться.

«В отношении мобильных переводов размер налога не меняется, то есть не увеличивается. Но предприниматели должны открыто демонстрировать свои доходы. Кроме того, они обязаны выдавать клиентам чеки. Торговля должна осуществляться в рамках закона»,- сказал вице-министр.

Планируется, что данные о мобильных платежах лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но имеющих признаки предпринимательской деятельности, будут предоставлены только с 2025 года.

Минфин напомнил, что ранее в рамках действующего моратория на три года, введенного распоряжением Главы государства, индивидуальные предприниматели были освобождены от уплаты подоходного налога до конца 2022 года.

Увеличится ли возраст выхода на пенсию женщин

Начато поэтапное повышение пенсионного возраста женщин. В связи с этим с января текущего года возраст выхода на пенсию женщин определен в 60 лет и шесть месяцев.

В соответствии со статьей 11 Закона «О пенсионном обеспечении в РК» пенсионный возраст женщин ежегодно увеличивается на шесть месяцев до 2027 года. Для реализации этого изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет с 2018 по 2027 годы. То есть, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они смогут выйти на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и шесть месяцев.

По данным Минтруда РК, предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста женщин.

По данным Министерства труда и общественного развития, в связи с этим женщинам, родившимся во второй половине 1961 года, необходимо было до конца 2021 года подать заявление на назначение пенсионных выплат. В случае не успеваемости подать заявление, выйти на пенсию можно будет только через полгода, то есть уже после июля этого года. По данным ведомства, заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней со дня подачи.

У кого повысится заработная плата в 2022 году

С 1 января текущего года в связи с увеличением размера МЗП и МРП вырастет заработная плата 5,1 млн человек, получающих пенсии и пособия, и 1,6 млн человек, занятых во всех отраслях экономики.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%. В результате размер ЕТК составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге. В республиканском бюджете на 2022 год на выполнение социальных обязательств государства предусмотрено 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий – 190,4 млрд тенге. Это увеличит доходы 4,2 млн человек.

В частности:

- Порядка 2,3 млн пенсионеров планируют увеличить размер солидарной пенсии на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5%, на общую сумму 138,3 млрд тенге;

- 1,9 млн получателям социальных пособий на общую сумму 52,1 млрд тенге, на 5%;

С 1 января текущего года в связи с ростом размера МЗП с текущих 42,5 тыс тенге до 60 тыс тенге рост размера МЗП составит 41%.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели будут обязаны обеспечивать заработную плату работникам на уровне не ниже МЗП. Эта мера позволит увеличить доходы 1,6 млн человек, работающих на предприятиях различных форм собственности во всех отраслях.

Заработная плата педагогов вырастет на 25%

Правительство предпринимает ряд мер по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повысится заработная плата педагогов, а к 2023 году она вырастет в два раза. Также в этом году начато поэтапное повышение заработной платы медицинских и социальных работников, в результате чего в течение ближайших четырех лет их заработная плата будет увеличена в два раза.

С этого года, помимо вышеперечисленных, повысится и заработная плата работников других категорий. Это архивисты, библиотекари, музееведы, лесники, технические работники и многие другие, которых насчитывается около 588 тысяч человек.

Вместе с тем, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, по итогам третьего квартала 2021 года номинальные доходы населения выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6% с учетом инфляции. Средняя заработная плата за этот период достигла 243,7 тенге, что на 19% больше, чем в третьем квартале 2020 года.