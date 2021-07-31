Что запретят в Жамбылской области - новое постановление главного санврача

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Карантинные ограничения вводятся в Жамбылской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, за один месяц количество заболевших КВИ в регионе увеличилось в 3 раза – 2221 случай в июле по сравнению с 718 в июне. Процент занятости коечного фонда - 59, значение репродуктивности инфекции - 1,38.

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал новое постановление №9 «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Жамбылской области», учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией и зооантпропонозных заболеваний, в целях предупреждения их дальнейшего распространения среди населения Жамбылской области.

«Акимы города Тараза и районов области, государственные органы, руководители территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, РПП «Атамекен» должны обеспечить запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций с массовым скоплением людей. Всем организациям независимо от форм собственности, а также субъектам предпринимательства запрещено проведение банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и так далее, в том числе на дому.

Соблюдать требования социальной дистанции и ношения масок в общественных местах за исключением детей в возрасте до 5 лет, проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта, а также других различных мест скопления людей», - говорится в постановлении.

Продолжается внедрение мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства.

Департаменту пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Жамбылской области обеспечить пересечение Государственной границы РК через сухопутные пункты пропуска «Карасу», «Аухатты», «Сортобе», «Кордай» в Кордайском районе, «Айша биби» Жамбылском районе, «Сыпатай батыр» в Меркенском районе.

Акимам Кордайского, Жамбылского и Меркенского районов обеспечить круглосуточную транспортировку в карантинный стационар прибывших граждан без ПЦР-теста и документа о получении вакцинации.

Управлению здравоохранения акимата Жамбылской области и руководителям медицинских организации, вне зависимости от форм собственности обеспечить готовность к приему и диагностике больных коронавирусной инфекцией, достаточное количество прививочных пунктов, холодильного оборудования и термоконтейнеров, соблюдение «холодовой цепи» при транспортировке, хранении и использовании иммунобиологических препаратов. При проведении вакцинации обеспечить соблюдение санитарно-профилактических и санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Необходимо информировать население о дополнительно принятых мерах против распространения COVID-19 посредством средств массовой информации и социальных сетей.

«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу 3 августа 2021 года в 00:00 часов «, - написал главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев.

Напомним, в январе 2021 года город Тараз переместился из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в других областях Казахстана был подготовлен резерв в две тысячи коек. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге. 1

Тенденция роста заболеваний коронавирусом в жамбылском регионе в апреле 2021 года вызвала необходимость введения новых ограничительных мер и ужесточения контроля за соблюдением всех требований.

Затем в мае, с учетом сложившейся более благоприятной тенденции, некоторые ограничения были сняты по постановлению главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 25 мая 2021 года №5 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».

7 июня вышло постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области о том, что Тараз вошел в «зеленую» зону. По этому постановлению ограничение деятельности социально-экономических объектов на территории Жамбылской области были приняты на основании критериев «зелёная» зона. С 7 июля на территории Жамбылской области в связи с ростом заболевших КВИ ужесточили ограничительные карантинные меры. 17 июля в Таразе усилили карантинные ограничения в дни празднования Курбан айт