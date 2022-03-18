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    19:30, 17 Март 2022 | GMT +6

    Что запланировали в Год детей в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в 2022 году будут улучшать инфраструктуру детского досуга и создавать безопасную среду для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрены открытие центра для детей с аутистическим синдромом в Павлодаре (62 миллиона тенге), строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских населенных пунктах (1 023,4 миллиона), установка уличных тренажеров, стритбольных площадок (180,0 миллионов)», - рассказал прессе руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы на брифинге о том, как пройдёт Год детей в регионе.

    Он также отметил, что в Павлодарской области в 2022 году власти запланировали устанавливать мини-футбольные поля в селах. Для этого из госбюджета выделили 231,1 миллиона тенге. Предполагается обустраивать детские площадки, ставить малые архитектурные формы, для чего предусмотрели 1 миллиард 600 миллионов тенге.

    «Предусмотрены строительство детской спортивной площадки на территории двух школ Павлодара (375 миллионов тенге), реализация проекта «SmartCity Pavlodar» по установке в организациях образования камер видеонаблюдения, систем контроля и управления доступов (4 425,1 миллиона), подключение камер видеонаблюдения к центру оперативного управления», - добавил Д. Болатханулы.

    По словам главы павлодарского облоно, в 2022 году в честь Года ребенка решили установить вблизи организаций образования «лежачих полицейских», а в домах, квартирах социально уязвимых семей – датчики угарного газа.


    Теги:
    Бюджет Общество Год детей Павлодарская область
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