Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Что является основанием для включения гражданина в список избирателей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Декабря 2020, 16:43
Что является основанием для включения гражданина в список избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров разъяснил основные моменты по включению граждан в списки избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в список избирателей включаются граждане республики, обладающие активным избирательным правом. Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации, то есть постоянного проживания на территории этого избирательного участка», - сказал Константин Петров на заседании заседании ЦИК.

Он напомнил, что временно зарегистрированные граждане включались в списки избирателей на основании поданных ими заявлений в местный исполнительный орган.

«При этом местный исполнительный орган был обязан исключить гражданина из списка по месту постоянной регистрации. Законом четко установлена норма о том, что каждый гражданин имеет право быть включеным только в один список избирателей», - отметил спикер.

«Каждый избиратель, в соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» был вправе зарегистрироваться в качестве избирателя соответствующим местным исполнительным органом не позже, чем за 30 дня до дня голосования. Такая возможность была у каждого гражданина РК. То есть конституционный закон предусматривает каждому гражданину принять юридически значимые действия по включению себя в список избирателей», - заключил К. Петров.


Права человека   Выборы   Другие государственные органы   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области