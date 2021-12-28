Что вызывает пневмонию, рассказали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за нынешний эпидемиологический сезон зарегистрировали 373 случая пневмонии. По сравнению с прошлым эпидсезоном, заболеваемость увеличилась в 1,9 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире.

«Пневмония - одна из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом. При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода», - сказала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

Пневмонию вызывает целый ряд возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки. К числу наиболее распространенных относятся пневмококк – наиболее распространенная причина бактериальной пневмонии у детей - гемофильная инфекция и респираторно-синцитиальный вирус, который является распространенной причиной вирусной пневмонии;

«Существует несколько путей распространения пневмонии. Вирусы и бактерии, которые обычно присутствуют в носе или горле ребенка, могут инфицировать легкие при их вдыхании. Они могут также распространяться воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Пневмония может передаваться через кровь, особенно во время родов или сразу после них», - добавила С.Беккожина.

Симптомы вирусной и бактериальной пневмонии похожи. У детей в возрасте до 5 лет с симптомами кашля и затрудненного дыхания, сопровождающимися или не сопровождающимися высокой температурой, диагноз ставится при наличии учащенного дыхания или втяжения нижней части грудной клетки. Свистящее дыхание чаще наблюдается при вирусных инфекциях.

«Хотя большинство здоровых детей способны справиться с инфекцией с помощью защитных сил собственного организма, дети с нарушением иммунной системы подвергаются большему риску развития пневмонии. Иммунная система ребенка может быть ослаблена недостаточным или неправильным питанием. Предшествующие заболевания, такие как грипп, корь и коклюш, повышают риск заболевания пневмонией у детей», - проинформировала санврач.

Наиболее эффективным способом профилактики пневмонии является иммунизация против гемофильной инфекции, пневмококка, гриппа, кори и коклюша.