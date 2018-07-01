Что выявили «тайные покупатели» на вокзале Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 18-21 июля областная специальная мониторинговая группа совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проверяли качество работы казахстанских железнодорожных компаний на вокзале Атырау.

Был использован метод «тайных покупателей» для выявления посредников и фактов продажи мест проводниками. Оказалось, что хотя в кассах билетов по направлениям «Атырау - Мангышлак», «Актобе - Мангышлак», «Атырау - Алматы» не было, в самих поездах свободные места имеются. Между тем, пассажиры вынуждены договариваться с проводниками.

Так, «тайный покупатель» договорился о безбилетном проезде до Шымкента за 20 тыс. тенге на поезде «Атырау - Алматы», тогда как стоимость билета в этом направлении - 10 350 тенге. Данная практика применима и в других направлениях. Другому «тайному покупателю» удалось договориться о безбилетном проезде от станции Кульсары до станции Мангышлак за 5 тыс. тенге на поезде «Актобе - Мангышлак», тогда как стоимость билета в этом направлении составляет 3 тыс. тенге.

Как рассказали в пресс-службе департамента АДГСиПК по Атырауской области, ситуация выявляет ряд коррупционных рисков, тем самым возникает неблагоприятная ситуация для пассажиров и проводников. В результате пассажиры уезжают без билета на поезде за наличный расчет, а проводники получают незаконные деньги.