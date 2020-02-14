Что ВОЗ предпринимает для борьбы с коронавирусом, рассказал Ханс Клюге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассказал о предпринимаемых организацией мерах по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле мне очень часто задают вопрос о вакцине, и на этой неделе, 11-12 февраля, ВОЗ в Женеве было организовано совещание по исследованию и разработке вакцины с участием государственных и частных заинтересованных сторон, которые занимаются научными разработками. Потому что речь идет не только о вакцине. В мире очень много ресурсов. Вакцины, конечно же, важны, но не менее важно лечение. Еще одна важная мера – это профилактика», - сказал Ханс Клюге на пресс-конференции в рамках обсуждения сотрудничества Минздрава РК и ВОЗ.

По его словам, нужно скоординировать все усилия вокруг этих трех основных пунктов.

«Нужно также очень конкретно провести клинические исследования. Они длятся три-четыре месяца, как правило, чтобы можно было использовать вакцины. Мы смотрим, можно ли использовать эти вакцины в отношении аналогичных коронавирусов. Допустим, атипичная пневмония, ближневосточный синдром. Насколько они будут полезны для такого рода вирусов в целом», - отметил спикер.