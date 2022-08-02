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Что войдет в концепцию развития сельских территорий в РК
2 Августа 2022 11:54

Что войдет в концепцию развития сельских территорий в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концепция развития сельских территорий будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер», - сказал Алибек Куантыров.

При этом, по словам министра, в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов.

Ранее сообщалось, что концепцию развития сельских территорий разработают в Казахстане.


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