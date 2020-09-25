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Что волнует население – партия «Ауыл» проводит опрос

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Сентября 2020, 13:55
Что волнует население – партия «Ауыл» проводит опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась работа по проведению общенационального опроса Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - «Ел аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ел аманаты» - общенациональная анкета, тут 14 вопросов. Это самые важные глобальные вопросы. В опросе могут участвовать как взрослые, так и дети. Это анкетирование запустили два дня назад, его прошли более 2 тысяч людей к настоящему моменту. 15-ый вопрос – для предложений и жалоб населения, люди здесь сами могут прописать волнующие их вопросы, которые мы могли не увидеть. Сейчас ведется мониторинг опроса, в котором участвуют как специалисты, так и волонтеры. Анкета составлена таким образом, чтобы любой респондент мог легко ответить на вопросы», - сказала председатель молодежного крыла партии «Ауыл» Айгерим Кокеева в ходе рабочего совещания партии, прошедшего в здании Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина.

По ее словам, активисты и волонтеры подробно изучили содержание опросника и отметили, что при его составлении было охвачено большинство актуальных социально-экономических вопросов, назревших в обществе. Молодые партийцы обратили внимание на то, что опрос будет проводиться не только в письменной форме, но также станет доступным через социальные сети Facebook и Instagram. Это значительно расширяет круг его участников, а также облегчает схему распространения.

«Насколько мы можем судить по опросу, людей больше всего волнуют медицина в сельских местностях, качественные знания, трудоустройство, жилищный вопрос. Также население волнует целесообразность финансирования проектов и программ, АПК и многое другое», - отметила спикер.

«Партия «Ауыл» ведет мониторинг этих вопросов уже не первый год, члены нашей партии постоянно выезжают в населенные пункты, поэтому эти 14 вопросов составлены не просто так. По итогам анкетирования будут выделены топ-7 вопросов, именно по ним будет работать партия. Работа будет вестись с заинтересованными госорганами, с Правительством», - заверила А. Кокеева.

Общенациональный опрос «Ел аманаты» партии «Ауыл» стартовал 23 сентября текущего года в электронном формате. Республиканский штаб по проведению письменного опроса откроет свои двери 28 сентября 2020 года в священном городе Туркестане. В течение двух дней (с 23 сентября) более 2 тысяч респондентов уже приняли участие в электронном опросе и отправили свои Аманаты партии «Ауыл».


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