Что влияет на тенге - прокомментировали в Нацбанке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже тенге ослаб по отношению к доллару.

«Укрепление доллара США на мировых рынках, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на плановое обслуживание осенью и постепенное возвращение объемов добычи нефти странами ОПЕК оказало значительное давление на стоимость нефти 2 сентября. Цена на нефть за день упала на 1,20 долларов или (-) 2.61%. Вместе с волатильностью на рынке энергоносителей также обесценились валюты развивающихся стран, например, валюты Индонезии и ЮАР за день упали на (-) 1.2% и (-) 1%», - говорит Нуржан Турсунханов.

По его словам, обменный курс тенге против доллара США, вслед за падением цены на нефть и ослаблением валют развивающихся стран, также отреагировал снижением: в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 420.35 тенге за доллар, что на (-) 0.44% ниже к закрытию вчерашнего дня.