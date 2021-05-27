Что включает в себя процесс государственного займа
«Процесс заимствования включает в себя процедуры: 1) принятия решения о необходимости привлечения заемных средств; 2) определения порядка и условий привлечения, использования, погашения и обслуживания займа; 3) переговоров, обеспечения и гарантий исполнения обязательств; 4) оформления и подписания соответствующих документов по займу; 5) ратификации договора займа (при государственном внешнем заимствовании); 6) получения, использования средств займа, включая процедуры учета, контроля и анализа исполнения обязательств сторонами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, при планировании инвестиционных проектов, в том числе источников финансирования (правительственный займ, предоставление государственной гарантий, поручительства государства), администраторами бюджетных программ, юридическими лицами, претендующими на получение государственных гарантий, разрабатывается предпроектная документация (ТЭО), которая проходит этапы экспертиз и получения соответствующих заключений.
Как дополнительно сообщили в Правительстве, в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденными приказом Министра финансов № 540 от 4 декабря 2014 года, заимствование Правительством путем заключения договоров займа осуществляется в целях финансирования дефицита республиканского бюджета:
- для реализации бюджетных инвестиционных проектов;
- для реализации институциональных проектов;
- для реализации мероприятий государственных программ в целях достижения установленных показателей государственной программы;
- путем прямого поступления средств займа в бюджет.
«Процесс предоставления государственных гарантий включает комплекс мероприятий, содержащий следующие основные этапы: 1) отбор инвестиционных проектов; 2) формирование, рассмотрение и утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов; 3) предоставление государственной гарантии. Государственные гарантии предоставляются на основании постановлений Правительства по каждому инвестиционному проекту», - заключил А. Смаилов.