Что входит в новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о реализации программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам первого полугодия текущего года в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» было просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму кредитов 441 млрд тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму кредитов 187 млрд тенге. В рамках АКК было поддержано 134 проекта на сумму кредитов 5,9 млрд тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, наибольшее количество поддержанных проектов в первом полугодии текущего года по инструменту субсидирования кредитов отмечено в Нур-Султане, Алматы и Жамбылской области; по инструменту гарантирования - в Жамбылской, Туркестанской областях и Нур-Султане.

«На основе опроса более 50 тыс. субъектов предпринимательства, проведенного НПП «Атамекен», подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ. В частности, реализуется актуализированный Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год, который предусматривает более 60 мер поддержки, в том числе в сферах снижения нагрузки на бизнес, обеспечения доступа к рынкам спроса, внедрения новой регуляторной политики («Smart-регулирование»)», - отметил министр.

Он также напомнил, что с 1 января текущего года введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях.

С 1 апреля по 1 июля 2021 года предоставлены отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.

«С 1 июля текущего года предоставлено право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождена от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства. Начиная со следующего года, предусмотрены меры по освобождению бизнеса от КПН на доход, используемый на реинвестирование в новые основные фонды»,- добавил глава Миннацэкономики.