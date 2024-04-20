Что входит в налоговую декларацию формы 270.00

Цель внедрения всеобщего декларирования — обеспечение прозрачности доходов, борьба с теневой экономикой за счет вывода существенных финансовых средств и коррупцией. Прозрачность доходов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, что всвою очередь позволит направить дополнительные средства наразвитие экономики страны и социальных программ, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГД МФ РК.

— Внедрение всеобщего декларирования является естественным ходом развития экономики всех стран. В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в РК был изучен прогрессивный международный опыт, применяемый во многих развитых странах мира, таких как США, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Сингапур, Швейцария, — отметил заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Ербол Утеев.

Всеобщее декларирование предусматривает представление двух форм налоговой отчетности это:

«Декларация об активах и обязательствах» (форма 250.00) «Декларация о доходах и имуществе» (форма 270.00)

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250.00, которая сдается один раз — так называемая «входная» декларация, а в последующие годы уже ежегодная декларация по форме 270.00.

В Декларации отражаются следующие сведения:

1. Имущества за пределами Республики Казахстан:

недвижимое имущество, земельные участки, земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, судаплавания «река-море»;

транспортные средства, специальная техника и прицепы;

деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся, в сумме, совокупно превышающей по всем банковскимвкладам 1000-кратный размер МРП;

доля участия в уставном капитале юридического лица.

2. Имущества как в Республике Казахстан, так и за еепределами:

доля в жилом здании по договору о долевом участии вжилищном строительстве;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;

задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам (кредиты, депозиты, карточные счета);

по желанию физического лица может быть указано другое имущество цена за единицу которого превышает 1000-кратный МРП (антикварные вещи, дорогие картины и так далее) при наличииоценки. Оценку можно произвести у независимого оценщика.

Ранее сообщалось, кто и как будет сдавать декларацию о доходах с 1 января 2024 года и что грозит казахстанцам в случае непредоставления декларации.

Напоминаем, что в 2024 году декларацию казахстанцы должны сдать до 15 сентября.