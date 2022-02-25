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Что важно учитывать при реформировании правоохранительной системы - мнение эксперта

25 Февраля 2022 20:24
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Что важно учитывать при реформировании правоохранительной системы - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мнением касательно реформирования системы правоохранительных органов поделился председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент после трагических событий, произошедших в январе, отмечал, что в первую очередь будет проведена внутренняя реформа в Комитете национальной безопасности. В Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны также проводятся конкретные реформы. Также было дано поручение Правительству», - напомнил Казбек Майгельдинов в интервью на площадке МИА «Казинформ».

По его мнению, важно уделить внимание психологической подготовке кандидатов, намеренных работать в правоохранительных службах.

«В настоящее время достаточно только военного билета для того, чтобы идти в правоохранительные органы. Это неправильно. Главная цель, будь то прокуратуры или полиции, – профилактика, предупреждение преступлений. У нас большое значение придается не превентивной стороне, а раскрытию произошедшего преступления. Когда-нибудь видели, что инспекторы хотя бы раз в неделю обходили жильцов, участвовали в собраниях собственников квартир, проводили разъяснительную работу с родителями, детьми? Это нужно, чтобы стать ближе к народу», - считает Казбек Майгельдинов.



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Автор:

Акбота Кузекбай

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