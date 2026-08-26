Чем Казахстан привлекает немецких туристов

Более 60 представителей немецкой туристической индустрии посетили все лучшие локации Казахстана — от Алтая и Алматы до Туркестана и Каспийского побережья. Итоги этой поездки обсудили в Астане на DRV Destination Forum, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такой разный Казахстан

Участники поездки путешествовали несколькими группами, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом разных регионов страны.

Как отметил шеф-редактор FVW Medien Александр Круг, в поездке приняли участие свыше 65 представителей немецких туроператоров и туристических компаний.

— Участники этой замечательной поездки будут делиться своими впечатлениями, будут обмениваться фотографиями, вдохновляющими идеями для того, как можно вашу многообразную, замечательную, красивую страну представить наилучшим образом для немецких туристов, — сказал он.

Фото: Kazinform

Степь, горы и футуристическая столица

Что именно может заинтересовать немецкого туриста? По словам президента DRV Альбина Лойдла, главное преимущество Казахстана — в его разнообразии.

— Я верю, судя по впечатлениям, которые я смог получить сам, что это происходит благодаря невероятному разнообразию страны с фантастическими ландшафтами: с одной стороны степь, с другой стороны горы, футуристическая столица Астана, люди, которые несут в себе огромное гостеприимство, необыкновенная еда и множество культурных памятников, — отметил он.

Именно это сочетание, по его мнению, способно сделать Казахстан привлекательным направлением для немецкого рынка.

От впечатлений — к новым туристическим продуктам

Казахстану нужно, чтобы интерес немецкого турбизнеса постепенно трансформировался в конкретные маршруты и предложения для путешественников.

Фото: Руслан Мухамедьяров / Kazinform

Вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев отметил, что Германия остается одним из стратегически важных европейских рынков для Казахстана. В 2025 году в местах размещения страны было обслужено около 37 тыс. туристов из Германии. По данным ведомства, показатель ежегодно увеличивается на 10-15%.

При этом сотрудничество двух стран в туристической сфере уже вышло за рамки отдельных контактов. В 2025 году Казахстан провел информационный тур для немецких турагентств, в марте состоялись B2B-встречи с туроператорами, а также был подписан меморандум о сотрудничестве с DRV.

— Сегодня мы рады видеть реальную реализацию этой договоренности, — отметил Мирас Тулебаев.

На площадке нынешнего форума собрались более 25 казахстанских туроператоров, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма. Кроме того, участие приняли более семи отелей и три авиакомпании.

Что Казахстан может предложить немецкому туристу

Казахстан рассчитывает развивать на немецком рынке сразу несколько направлений. Среди них — природный и экологический туризм, горные маршруты, этнотуризм, культурно-исторические и гастрономические поездки, а также приключенческий и оздоровительный туризм.

Особый потенциал, по мнению казахстанской стороны, связан с природным разнообразием страны.

— Национальные парки занимают более 10% территории Казахстана, а степные, горные и пустынные ландшафты позволяют формировать разные по содержанию туристические маршруты», — отметил вице-министр.

Фото: акимат ВКО

При этом для дальнейшего роста важна не только привлекательность самих направлений, но и их доступность для иностранного потребителя.

— Мы также заинтересованы в том, чтобы казахстанские туристические продукты становились более доступными непосредственно для немецкого потребителя, — сказал Мирас Тулебаев.

Одним из инструментов для этого должны стать прямые контакты между туроператорами двух стран и совместное продвижение готовых туристических продуктов.

Есть ли для этого необходимые условия?

По мнению казахстанской стороны, базовые условия уже сформированы. Граждане Германии могут находиться в Казахстане без визы до 30 дней. Кроме того, страны связаны авиасообщением. Рейсы соединяют Германию с Казахстаном через Астану, Алматы и Уральск, в том числе с Франкфуртом.

Фото: Kazinform

Это создает основу для дальнейшего увеличения туристического потока. Теперь, как отмечают участники форума, следующий вопрос заключается в том, насколько эффективно Казахстан сможет превратить свой туристический потенциал в понятный и востребованный немецким рынком продукт.

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