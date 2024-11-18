Что тормозит развитие бизнеса в Казахстане – опрос Нацбанка
Национальный банк РК опубликовал результаты ежеквартального опроса предприятий страны по итогам их деятельности в III квартале 2024 года. В опросе приняло участие 3438 предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно опросу, в III квартале 2024 года наблюдается рост спроса на продукцию. Кроме того, средняя рентабельность продаж (до учета расходов на проценты, налоги и амортизацию) по экономике в целом увеличилась до 24,4%, что превышает показатель II квартала (23,7%) и находится выше среднеисторического уровня.
Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:
- рыночная конкуренция (29,4%);
- состояние экономики (28,8% респондентов);
- уровень налогов (28,5%);
- нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
- поиск покупателей (24,5%);
- сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);
- сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
- доступ к финансированию (13,8%).
При этом, если сравнивать с аналогичным опросом во II квартале 2024 года, то причины были идентичны. В прошлом квартале больше всего респондентов назвали состояние экономики главной причиной.
Среди других препятствий предприятия отметили природные катаклизмы, высокие ставки по займам и сложную геополитическую обстановку.
При этом большинство компаний в Казахстане продолжают финансировать основные и оборотные средства за счет собственных ресурсов — 72,5% и 92,2% соответственно. Однако заметен рост доли предприятий, использующих банковские займы для этих целей: до 7,8% для основных средств и до 17,8% для оборотных. Вместе с тем увеличилась доля предприятий, не прибегавших к финансированию, до 36,8% и 20,7% соответственно.