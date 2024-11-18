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    16:15, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Что тормозит развитие бизнеса в Казахстане – опрос Нацбанка

    Национальный банк РК опубликовал результаты ежеквартального опроса предприятий страны по итогам их деятельности в III квартале 2024 года. В опросе приняло участие 3438 предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Согласно опросу, в III квартале 2024 года наблюдается рост спроса на продукцию. Кроме того, средняя рентабельность продаж (до учета расходов на проценты, налоги и амортизацию) по экономике в целом увеличилась до 24,4%, что превышает показатель II квартала (23,7%) и находится выше среднеисторического уровня.

    Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:

    • рыночная конкуренция (29,4%);
    • состояние экономики (28,8% респондентов);
    • уровень налогов (28,5%);
    • нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
    • поиск покупателей (24,5%);
    • сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);
    • сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
    • доступ к финансированию (13,8%).

    При этом, если сравнивать с аналогичным опросом во II квартале 2024 года, то причины были идентичны. В прошлом квартале больше всего респондентов назвали состояние экономики главной причиной.

    Среди других препятствий предприятия отметили природные катаклизмы, высокие ставки по займам и сложную геополитическую обстановку.

    При этом большинство компаний в Казахстане продолжают финансировать основные и оборотные средства за счет собственных ресурсов — 72,5% и 92,2% соответственно. Однако заметен рост доли предприятий, использующих банковские займы для этих целей: до 7,8% для основных средств и до 17,8% для оборотных. Вместе с тем увеличилась доля предприятий, не прибегавших к финансированию, до 36,8% и 20,7% соответственно.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Бизнес Экономика Предпринимательство и власть
    Данияр Ищанов
    Данияр Ищанов
    Автор
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