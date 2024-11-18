Что тормозит развитие бизнеса в Казахстане – опрос Нацбанка

Согласно опросу, в III квартале 2024 года наблюдается рост спроса на продукцию. Кроме того, средняя рентабельность продаж (до учета расходов на проценты, налоги и амортизацию) по экономике в целом увеличилась до 24,4%, что превышает показатель II квартала (23,7%) и находится выше среднеисторического уровня.

Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:

рыночная конкуренция (29,4%);

состояние экономики (28,8% респондентов);

уровень налогов (28,5%);

нехватка квалифицированных кадров (26,8%);

поиск покупателей (24,5%);

сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);

сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);

доступ к финансированию (13,8%).

При этом, если сравнивать с аналогичным опросом во II квартале 2024 года, то причины были идентичны. В прошлом квартале больше всего респондентов назвали состояние экономики главной причиной.

Среди других препятствий предприятия отметили природные катаклизмы, высокие ставки по займам и сложную геополитическую обстановку.

При этом большинство компаний в Казахстане продолжают финансировать основные и оборотные средства за счет собственных ресурсов — 72,5% и 92,2% соответственно. Однако заметен рост доли предприятий, использующих банковские займы для этих целей: до 7,8% для основных средств и до 17,8% для оборотных. Вместе с тем увеличилась доля предприятий, не прибегавших к финансированию, до 36,8% и 20,7% соответственно.