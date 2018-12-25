Что телеканал «Хабар» покажет во время новогодних праздников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года и во время праздничных выходных телезрители канала «Хабар» смогут насладиться премьерами, специальными проектами, концертами, а также уже давно полюбившимися фильмами.

28 декабря в 21.30 состоится телевизионная премьера отечественной картины «Махаббат кафесі», продюсером которой выступила популярная певица Ерке Есмахан. Она же и исполнила главную роль в картине. Режиссером стал Аскар Узабаев. По словам создателей, это фильм о вечных ценностях - любви, дружбе, взаимопонимании. По сюжету комедии городской парень Чингиз (Шарип Серик) сбегает от бандитов в село, где позже устраивается поваром в придорожное кафе. Владелец заведения и его дочка с радостью принимают нового работника, даже не подозревая, что он скрывает. Главные роли в кинокартине также сыграли Абунасыр Сериков, Мурат Нурасилов и Саттар Ерубаев.





29 декабря в 18.15 состоится телетрансляция премии за самые сомнительные достижения звезд казахстанского шоу-бизнеса «Қызық премия», организаторами которой стали авторы известной программы «Қызық Times». Обладателями статуэток стали актеры, певцы, знаменитые спортсмены и те, кто прославился в сети. В Казахстане подобная премия проводится впервые.





30 декабря в 22.00 телеканал «Хабар» покажет телевизионную версию национальной премии «Жыл таңдауы 2018», которая состоялась в Алматы 1 декабря 2018 года. Ведущими премии были Роза Рымбаева, Таукел Муслим, Ляйла Султанкызы, Амре, Мейржан Туребаев и Дана Есеева, Аша Матай и Арман Коныр, Айгуль Мукей, Рустем Омаров, Мейирхан Шерниязов. Победителями премии стали Айдана Меденова, Альбина Шардарова, Куандык Рахым, Зируза, Alem band, Нурболат Абдулин, Нуржан Керменбаев, Бейбит Кушкалиев, Али Окапов, дуэт Канат Умбетов и Алия Абыкенова, Мадина Садвакасова, Luina и другие.

















31 декабря в 21.00 телеканал «Хабар» представит громкую премьеру сезона - новую экранизацию «Отверженных». С 7 января каждый понедельник новые серии киноновеллы будут транслироваться в 22.30. Картина, состоящая из шести серий, является британской адаптацией знаменитого романа Виктора Гюго, и в оригинале будет транслироваться телеканалом «BBC One». Сериал повествует о событиях начала XIX века. Жан Вальжан - осужденный за кражу хлеба беглый каторжник, на протяжении долгих лет скрывается от инспектора Жавера. Жавер, в свою очередь, свято верит в справедливость закона и считает делом чести поимку беглого вора. Параллельно с их противостоянием развивается трагичная история Фантины и ее незаконнорожденной дочери Козетты. После смерти Фантины Жан Вальжан, считающий себя в ответе за ее судьбу, забирает Козетту и заботится о ней как о родной дочери. Ключевым событием повествования является Июньское восстание, произошедшее в Париже в 1832 году. Режиссер картины - Том Шенклэнд. Сценарий подготовлен Эндрю Дэвисом, за плечами которого работа над сценарием сериала «Война и мир», основанного на романе Л.Н. Толстого. Роль Жана Вальжана исполнил Доминик Уэст, инспектора Жавера - Дэвид Ойелоуо, Лили Коллинз сыграла в сериале Фантину.









В новогоднем проекте телеканала «Хабар» под названием «Мерекелік қарбалас» звезды отечественного шоу-бизнеса предстанут перед зрителями в новом амплуа. Так, например, Камшат Жолдыбаева станет на одну ночь представителем полиции. Среди гостей проекта - Камшат Жолдыбаева, Мадина Садуакасова, Ерке Есмахан, Амре, Роза Рымбаева, Абай Бегей, Нуржамал Усенбаева и многие другие известные личности. Начало трансляции - 31 декабря в 22.00.

1 января в 17.30 телеканал «Хабар» покажет проект «Қош келдің, Жаңа жыл!». В тот же день в 22.00 зрители смогут посмотреть концерт «Жаңа жыл кештері». А 2 января в 21.30 главный телеканал страны покажет новогодний столичный благотворительный бал.



Также, во время новогодних праздников и предстоящего Рождества зрители вновь смогут увидеть полюбившиеся советские фильмы - «Мимино», «Девчата», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», «Курьер», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Вниманию зрителей предлагаются концерты Нуржана Керменбаева, Молдир Ауелбековой, Гадилбека Жанай.

Громкая казахстанская премьера мюзикл «Нотр-Дам де Пари», впервые поставленный на казахском языке, будет транслироваться на канале «Хабар» в новогодние праздники.





