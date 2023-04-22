Что такое специальный резерв КФГД и для чего он нужен?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Собираетесь копить деньги на отпуск, ремонт в квартире или семейное торжество? Большинство людей для этих и других целей выбирают депозиты, ведь сегодня они считаются одним из самых привычных и безопасных способов хранения средств. К тому же многие рассматривают вклады, как нехитрый метод приумножения сбережений за счет процентной ставки вознаграждения. При этом, открыв депозит, вкладчик спрашивает себя: кто и за счет каких средств вернет ему деньги, если банк внезапно лишится лицензии? Ответы на эти вопросы дали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает МИА «Казинформ».

Важно знать: все вклады в банках второго уровня, за исключением исламских, защищает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). При страховом случае, то есть лишении банка лицензии, Фонд вернет вкладчикам средства, которые были размещены на счетах, депозитах и платежных карточках.

Максимальная гарантийная сумма, которая может быть возмещена, составляет 20 млн тенге. Лимиты по каждому виду депозита установлены законодательством.

Откуда КФГД возьмет средства для выплаты возмещения при наступлении страхового случая?

Процесс выплат обеспечивается за счет специального резерва КФГД. Спецрезерв можно назвать страховым фондом. При наступлении страхового случая он позволит обеспечить своевременную выплату возмещения вкладчикам лишенного лицензии банка. Таким образом, наличие резерва способствует обеспечению финансовой стабильности в стране.

Как пополняется спецрезерв?

Система гарантирования депозитов (СГД) в нашей стране финансируется на авансовой основе (ex-ante). Данный механизм означает, что формирование резерва КФГД осуществляется на накопительной основе за счет взносов банков-участников СГД – ежеквартальные платежи. Это соответствует международным принципам, согласно которым финансирование СГД является обязанностью банков-участников.

Специальный резерв также формируется за счет:

· инвестиционного дохода от размещения собственных активов и активов специального резерва КФГД;

· денег, поступающих от ликвидационных комиссий банков при удовлетворении требований КФГД по суммам выплаченного гарантийного возмещения;

· иных источников, предусмотренных Законом о гарантировании депозитов.

Сколько средств имеется на сегодняшний день в спецрезерве Фонда, и хватит ли их для гарантийных выплат?

По состоянию на 1 апреля 2023 года резерв КФГД составляет 815 млрд тенге, а с учетом 70% уставного капитала Фонда – 980,1 млрд тенге.

Уровень спецрезерва соответствует международным стандартам. По ним 90-95% банковских счетов должны покрываться гарантией в полном объеме, в Казахстане этот показатель достигает 99,8%.

Также отметим, что по Закону РК «Об обязательном гарантировании депозитов» целевой размер специального резерва должен составлять не менее 5% от суммы всех гарантируемых вкладов. На текущее время средства спецрезерва с учетом уставного капитала Фонда покрывают депозитную базу страны на уровне 5,7%.

Что произойдет, если средств в спецрезерве будет недостаточно для выплаты возмещения?

В данной ситуации банки-участники системы гарантирования депозитов уплачивают КФГД разовый дополнительный взнос, но не более двукратного размера уже выплаченной суммы взноса за предшествующий квартал.

К слову, если средств для выплаты гарантийного возмещения не хватит даже после дополнительных взносов банков, то Фонд имеет право обратиться в Национальный Банк Казахстана и получить соответствующий заем.

Как оценивается состояние спецрезерва?

Специалисты управления методологии и анализа КФГД на постоянной основе осуществляют мониторинг уровня достаточности средств резерва на основе оценки размера ожидаемых и неожидаемых убытков. Такие данные обновляются ежеквартально. Аналитики отслеживают и оценивают финансовое положение банков. Поэтому КФГД может заранее принять меры, чтобы не допустить нехватки средств в специальном резерве, отметили в Фонде.