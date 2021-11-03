Что такое постковидный синдром и можно ли его вылечить – ответ врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач-инфекционист городской поликлиники №9 Арайлым Ералы описала основные признаки постковидного синдрома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Постковидный синдром – это последствия коронавирусной инфекции, при которых люди, перенесшие эту болезнь, страдают от долгосрочных симптомов. Медики его также называют «долгий ковид», который может длиться от 4-х и более 12-ти недель.

«Постковидный синдром наносит мультисистемное поражение, то есть повреждает все органы. В первую очередь, сердечно-сосудистую систему. В том числе, хоть и не сразу, но проявляется вирусный миокардит, а через несколько месяцев - колебания артериального давления. Есть также синдром постуральной ортостатической тахикардии, легочный фиброз, нарушение клеток легочной ткани, хроническая сердечная недостаточность, поражение почек, отеки, задержка жидкости, поражение печени. Некоторые пациенты жалуются на нарушение зрения и боль в мышцах. При коронавирусе любой формы всегда идет значительное снижение белковой массы, что влияет на состояние мышц», - рассказала врач.

Кроме того, перенесенный коронавирус влияет на психику и эмоциональное состояние человека. Может появиться бессонница, избыточная сонливость, инверсия сна – когда человек бодрствует ночью и спит днем.

«Коронавирус отрицательно влияет на психоэмоциональное здоровье людей. Могут наблюдаться депрессивное состояние, уныние, подавленность. Иногда даже приводит к суицидальным мыслям. Резкая смена настроения, низкий самоконтроль, панические атаки, которые могут сочетаться с удушьем, тошнотой, повышением давления и головокружением», - объясняет Арайлым Ералы.

Не исключаются интенсивные головные боли, так как коронавирус поражает и нервную систему. Инфекционист утверждает, что часто у человека нарушается терморегуляция. То есть длительное время сохраняется субфебрильная температура – 37 – 37,5 градусов, либо наоборот пониженная температура – до 36 градусов (гипотермия), которая сопровождается мышечной дрожью и ознобом.

Отмечается, что покалывания в коже, расстройство чувствительности, нарушение обоняния и вкуса могут длиться до нескольких месяцев.

Врач отметила, что лечение при постковидном синдроме назначают узкие специалисты и врач-реабилитолог.

«Основные направления в реабилитации пациентов после ковида являются реабилитация респираторной, мышечной функции, неврологических, психологических, когнитивных функций и коморбидных расстройств. Также имеется медикаментозная реабилитация: профилактика поздних тромбозов и тромбоэмболии, коррекция нарушения сна, преодоления стресса, беспокойств, депрессии. Соответственно врач-реабилитолог, учитывая данные пациента, анамнезы, общий клинический осмотр, лабораторные данные, подводит итог, определяет основной диагноз и отправляет на реабилитацию», - пояснила она.

Ранее и.о. председателя Национального научного кардиохирургического центра Махаббат Бекбосынова рассказала о лечении постковидного синдрома у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.