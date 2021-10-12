Что такое постковидный синдром и кто ему подвержен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как проявляются последствия коронавирусной инфекции у детей и взрослых, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники № 36 Хабиба Мусаева.

По словам Хабибы Мусаевой, практически у каждого, кто переболел COVID-19 средней тяжести, обнаруживается постковидный синдром.

«Пока это весьма расплывчатый диагноз. Постковидный синдром описывается не только и не столько психическими расстройствами, сколько многочисленными соматическими осложнениями. Встречаются аутоиммунные реакции с поражением печени, надпочечников, головного мозга. Есть данные и о том, что COVID-19 обладает тропностью (родством с тканями, клетками, прим.ред.) к центральной нервной системе. У некоторых пациентов, переживших COVID-19, наблюдается вся палитра психических расстройств, где наименее тяжёлые - это тревожные расстройства, а наиболее - психозы», - пояснила спикер.

Основным же расстройством становится органическая астения, которая сопровождается когнитивными нарушениями: ухудшением памяти, внимания, мышления.

«При астении человек истощается, а истощение, в свою очередь, становится почвой, на которой и расцветают вышеперечисленные расстройства. Помимо психологических и психиатрических проявлений в ходе болезни, мы видим целый комплекс симптомов и в постковидном синдроме. Впервые это было замечено летом 2020 года. Нарушение обоняния может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. Может появляться микроневрологическая симптоматика»,- отметила врач.

Кроме того, зафиксированы затяжные депрессии, апатия, потливость, слабость, быстрая утомляемость. В некоторых случаях возникают отсроченные реактивные невротические состояния. Спустя полгода могут появиться панические атаки, соматоформные расстройства, маскирующиеся под самые разные болезни. Иными словами, организм уже победил инфекцию, а психика отсрочено дает сбой.

«Не всегда родственники и близкие пациента могут понять и принять тот факт, что психика вчерашнего больного не в порядке. Произошло выздоровление, а у человека слабость, подавленность, апатия, или, наоборот, повышенная агрессивность. Это становится поводом для обращения к психологам, психотерапевтам, неврологам, психиатрам или причиной прохождения реабилитационной программы.

В такой период пациенту важно сотрудничать с врачом, понимая, что негативные проявления связаны именно с перенесенной инфекцией. Хочу особо подчеркнуть - не пренебрегайте своими ощущениями, ведь в комплексное понятие о здоровом человеке входит и его психическое, и неврологическое здоровье. Для специалистов люди с постковидным синдромом - контингент серьёзный. Таким пациентам требуется комплексное лечение с прицелом на коррекцию соматических расстройств и, возможно, длительная реабилитация», - рассказала она.

Среди детей постковидный синдром может поражать не только после тяжелого, но и легкого или даже бессимптомного течения коронавируса.

«В особенности риску подвержены подростки и дети с хроническими заболеваниями. Развитие постковидного синдрома наиболее вероятно у детей с ослабленным иммунитетом. Это те дети, у которых изначально снижен иммунитет. То есть дети, которые находятся на иммуносупрессивной терапии, дети с аутоиммунными заболеваниями, дети с бронхо-легочной патологией, недоношенные дети. В группе риска: подростки 13-17 лет, дети с хроническими заболеваниями легких как (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит), почек (хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, тубулопатии), врожденные пороки сердца, сердечно-сосудистые заболевания (вегето-сосудистая дистония, эссенциальная артериальная гипертензия), дети с ожирением или избыточной массой тела, диабетом, онкологическими заболеваниями», - отметила Хабиба Мусаева.

Как отметила врач, повторное заражение происходит из-за того, что сейчас много разных штаммов коронавируса, и можно заболеть и три раза, условно говоря, еще через год.

«Поэтому в первую очередь нужно обезопасить себя вакциной. Даже если вы скептик, лучше сделать прививку, чем не сделать и потом пережить такие симптомы. Кроме того, вы же защищаете и окружающих таким образом. Люди же гибнут. Коронавирус убивает и другие органы, это очень страшно», - заключила она.