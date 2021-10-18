Что такое патронаж новорожденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первые месяцы жизни новорожденный требует постоянного наблюдения и правильного ухода. Для этого в медицинских организациях работает патронажная служба, сразу после выписки на дому ребенка наблюдает детская участковая медсестра из поликлиники. Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан в системе медицинского страхования, поэтому вся медицинская помощь от рождения и до совершеннолетия им оказывается бесплатно за счет государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

Патронаж новорожденных — это система активного наблюдения маленького пациента на дому после выписки из роддома, с целью профилактики заболеваний, обучения родителей правильному уходу за ребенком для его гармоничного развития. Стоит отметить, что маму и малыша выписывают из роддома только при удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для круглосуточного медицинского наблюдения в больнице. После выписки роддом передает информацию о ребенке в поликлинику по месту фактического проживания для его дальнейшего наблюдения.

По правилам, в первый раз медсестра должна навестить маленького пациента не позже 1-3 дней после выписки из роддома. Недоношенных деток с симптомами перинатальной и врожденной патологии должны посетить сразу же в день выписки. Если этот день выпадает на выходные или праздники, таких новорожденных посещает дежурный врач-педиатр.

Детская участковая медсестра навещает ребенка в первый месяц его жизни каждые 7 дней до 28 дня. Затем, она приглашает маму и малыша на первый осмотр в поликлинику в месячном возрасте.

В этом году за 8 месяцев услуги патронажных визитов медсестры на дом к новорожденному ребенку были оказаны более 1,5 млн раз.

Что входит в патронаж новорожденных на дому?

При первом посещении малыша медсестра знакомится с родителями, записывает их паспортные данные, а также все данные ребенка, а также проводит опрос мамы, осмотр мамы и малыша по протоколу.

Она должна:

Спросить о самочувствии мамы (жалобы, состояние молочных желез, физическая активность, питание, сон, контрацепция), ребенка;

Оценить настроение мамы, оценить безопасность домашней среды и потребности новорожденного;

Проинформировать, проконсультировать и обучить маму правилам ухода за малышом, принципам грудного вскармливания, важности соблюдения температурного режима, участия семьи в уходе;

Провести осмотр малыша и при выявлении тревожных признаков незамедлительно сообщить участковому врачу;

Обучить семью тревожным признакам, при которых необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: проблемы с кормлением, сниженная активность новорожденного, учащенное дыхание более 60 в минуту, трудности с дыханием, лихорадка или снижение температуры, судороги, озноб и другие;

Информировать о сроках вакцинации;

Проводить первичную оценку социальных рисков, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и развитию ребенка и в случае их выявления проинформировать социального работника поликлиники, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь;

Выявлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи и планировать для них индивидуальные посещения (дети с низкой массой тела при рождении, больные или рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей).

Все это важно учитывать при дальнейшем патронажном ведении малыша.

Что должна сделать медсестра, после первого визита к новорожденному?

На рабочем месте в поликлинике медсестра регистрирует маленького пациента в ИС РПН (информационная система «Регистр прикрепленного населения»), делает запись о результатах осмотра в амбулаторной карте ребёнка, информирует участкового врача-педиатра о результатах проведенного осмотра на дому.

Если медсестрой у малыша были обнаружены умеренный и высокий риск, она оповещает врача ВОП, старшую медсестру, заведующего поликлиники, чтобы медорганизация держала на контроле такого ребенка и врач уже мог разработать индивидуальный план наблюдения в соответствии со степенью и факторами риска.

Что делать родителям, если патронажная медсестра из поликлиники так и не пришла?

В случае, если после выписки из роддома маму и ребенка не посетил патронажный медработник, родители могут обратиться в поликлинику по месту фактического проживания по телефону, поставить в известность о рождении малыша и пригласить медсестру на дом для проведения регулярных осмотров ребенка согласно правилам патронажа.