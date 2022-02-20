Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В начале января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о концепции Нового Казахстана. Свое видение и предложения высказывают как депутаты, чиновники, так и общественники, и просто неравнодушные к судьбе своей страны казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь РК Ерлан Карин считает, что предложенная Главой государства концепция Нового Казахстана подразумевает единение общества, неприятие радикализма, а также системные реформы. Эта повестка призвана вдохновить общество и содержит призыв ко всем принять участие в построении Нового Казахстана. Этот курс, как отметил госсекретарь, предполагает единение и консолидацию всех «здравых» общественных сил.

«Что означает Новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», — объяснил он.

Один из ключевых тезисов выступления Президента – о выгодоприобретателях установившейся политической системы, а точнее это финансово-олигархические группы.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что олигополия, пользуясь своим положением, значительно затруднила, прежде всего, развитие малого и среднего бизнеса.

По словам К.Токаева, частная монополия гораздо хуже, чем государственная монополия. И госмонополия не уступает по своей вредности частной монополии. В принципе, монополия – это дело не очень хорошее.

«Государственный аппарат – непростое дело. Есть свои структуры, сформированные на местном уровне. Допустим, районные отделы образования являются одним из видов мини-олигополий, либо есть монопольная структура на местах. Например, проблема с газом в Мангистауской области возникла из монопольной структуры. Мы начинаем видеть сопротивление тех же монопольных структур. В том числе, может быть давление на законодательную и исполнительную власть», - поделился мнением депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым

С момента объявления Президентом построения Нового Казахстана уже произошли изменения в казахстанской среде бизнес-элит. Одно из обсуждаемых событий – уход Тимура Кулибаева с поста главы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С процессом монополизации связана и проблема утильсбора в РК. По поручению Касым-Жомарта Токаева функции обладавшего ранее монополией на утильсбор «Оператора РОП» теперь взяло на себя государство. Премьер-Министр Казахстана на заседании Правительства заявил, что ставки по утильсбору с автотранспорта значительно уменьшатся.

«Утильсбор – это очень больная тема. Его масштабы можно оценить не только по тем 500 млн тенге, которые условно были заработаны бенефициарами этой компании, но и по тому, что сотни тысяч автомобилей у нас по стране имеют иностранные регистрации: армянские, российские и кыргызские автомобили. То есть, находясь в одном Таможенном союзе при единых таможенных ставках, нам невыгодно покупать автомобили в Казахстане, потому что в Казахстане слишком высокие цены. Гораздо выгоднее съездить в Армению, привезти оттуда машину и не ставить здесь на учет», - прокомментировал директор Центра прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Важным маркером сохранения позиций в Новом Казахстане названа готовность бизнеса делиться с народом.

«Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически, обладая огромными средствами, остаются в тени», — заявил Президент.

Так был создан Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». На сегодня на счет фонда уже поступили значительные суммы – более 120 млрд. тенге.

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Ерлана Саирова, фонд является одним из инструментов создания климата социальной справедливости. В Министерстве здравоохранения считают, что деньги из фонда можно направить на лечение детей с очень редкими (орфанными) и тяжелыми заболеваниями. По данным главного эксперта отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Дарины Даненовой, курс лечения одного ребенка с такими заболеваниями составляет несколько сотен тысяч долларов. Этого не может позволить себе обычная казахстанская семья.

Председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи предлагает пригласить в страну зарубежных опытных врачей через фонд «Қазақстан халқына».

«Если оказывать помощь детям в лечении через фонд «Қазақстан халқына», используя их опыт, это будет эффективно и государству, и родителям. Лечение каждого ребенка за рубежом обходится дороже. Родители оставляют работу, сопровождают ребенка. Помимо средств на лечение, есть и прочие расходы. Мне кажется, стоит пригласить в нашу страну квалифицированных врачей из-за рубежа. С одной стороны, можно вылечить сразу нескольких детей. С другой стороны, они могут поделиться своим опытом с нашими врачами, провести семинары», - уточнила она.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил провести ревизию инвестфонда «Самрук-Казына», миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Казахстана и всех его структурных подразделений. Если фонд невозможно реформировать, то экономике Казахстана будет лучше без него, считает Президент.

Сенатор Алимжан Куртаев привел в пример низкую эффективность дочерней компании ТОО «Объединенная химическая компания». По его словам, за весь период деятельности данного ТОО из запланированных 21 проекта фактически было реализовано только шесть проектов, но и они функционируют не в полной мере.

«Эффективность управления проектами в химической отрасли находится на низком уровне. Отсутствуют координационные меры и системная работа в этой сфере с соответствующими государственными органами. Сегодня пришло время провести глубокий, качественный анализ химической промышленности и определить конкретные направления. Все инвестиционные проекты в этой сфере должны отбираться тщательно», - сказал Алимжан Куртаев.

Также Президент Казахстана объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов, членов Правительства и акимов. У других работников бюджетной сферы зарплаты будут расти. В целом, Правительству предстоит разработать систему повышения доходов населения и меры по предотвращению бедности. Вместе с тем стране необходимы изменения в сфере образования. Подробную программу политических преобразований в стране Касым-Жомарт Токаев пообещал представить в сентябре.

«Я ожидаю, что серьезные реформы, которые будут инициированы в сентябре, будут больше ориентированы на демократическое развитие государства», – поделилась мнением известный общественный деятель Айгуль Соловьева.



Концепция Нового Казахстана, как считает заместитель директора научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани Жаңғыру» Элина Паули, содержит в себе и обращение к гражданам Казахстана.

«Люди должны брать ответственность на себя за свою жизнь, за профессионально выполненную работу, за свое окружение. Каждый человек должен быть ответственным, нельзя во всех грехах винить государство. Мы действительно вступаем в эпоху больших ощутимых перемен, пора осознавать, что в наших руках есть многое. Мне кажется, об этом нужно задуматься каждому гражданину нашей страны», - пояснила она.





