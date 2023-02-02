Что такое кохлеарный имплант и чем он отличается от слухового аппарата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стало известно о том, что копилка казахстанских ученых пополнилась еще одним научным открытием. Не имеющую аналога в Казахстане уникальную методику разработал логопед-дефектолог высшей квалификационной категории Центра непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Рауан Байчинов. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, что такое кохлеарный имплант и чем он отличается от слухового аппарата.

Многим пациентам с потерей слуха для компенсации недуга достаточно иметь слуховые аппараты, но порой их применение не всегда дает необходимую эффективность. В этом случае пациенты прибегают к кохлеарной имплантации. Кохлеарная имплантация направлена на восстановление отсутствующего слуха. Кохлеарный имплантат — медицинский протез, который воздействует непосредственно на слуховой нерв и позволяет компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжелой степенью тугоухости.

Кохлеарные импланты могут поставить пациенты разного возраста: как взрослые, так и дети. Многие сравнивают кохлеарный имплант и слуховой аппарат, также часто задаются вопросом: а что же лучше.

Стоит отметить, что слуховой аппарат только усиливает звук и помогает людям при незначительном снижении слуха. Слуховые аппараты могут выбрать пациенты с нейросенсорной или сенсоневральной тугоухостью. Что касается кохлеарной имплантации, она необходима пациентам с двусторонней тугоухостью или глухотой тяжелой степени.

Имплант представляет собой миниатюрное электронное устройство, которое позволяет вернуть слух людям с тотальной глухотой или тяжелой степенью тугоухости.

Имплант преобразует информацию в электрические сигналы и посылает их на электроды. Каждый электрод соответствует определенному тону диапазона высоких и низких частот, а затем доставляет электрические импульсы в слуховой нерв. Таким образом, выполняется функция волосковых клеток. Затем слуховой нерв передает эту информацию в мозг.

Ошибочно предполагать, что сразу же после имплантации пациент начнет слышать. Чтобы добиться эффекта, требуется длительный период послеоперационной реабилитации, в течение которого происходит адаптация и обучение пациента слышать.

Как отмечают врачи, сама операция длится от одного до двух часов, но реабилитация занимает 9-12 месяцев. Это зависит от того, как быстро пациент учится пользоваться этими сигналами. Восстановление пациента на 50 % зависит от успешного проведения операции, а 50 % – от реабилитационного периода.

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