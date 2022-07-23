23 Июля 2022 11:48

Что такое «дачный инсульт» и как избежать сердечно-сосудистой катастрофы в жару – советы врача

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Долгожданное лето с теплой погодой и отпускными днями бывает порою сопряжено с некоторыми факторами риска в виде изнуряющей жары, обострения хронических заболеваний. Как предотвратить негативное воздействие летней жары, особенно на людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил врач, руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, наступившее «шілде» на нашем знойном юге очень тяжело переносится некоторыми категориями граждан. Считается, что летом количество инфарктов и инсультов увеличивается? Можете дать рекомендации, каким образом избежать негативных последствий жары?

- Необходимо, конечно же, соблюдать меры предосторожности в жаркое время года и с наступлением сезона активного отдыха. Особенно необходимо остерегаться жаркого июльского солнца людям с хроническими заболеваниями.

Хочу напомнить о мерах предосторожности в летний период для пациентов с атеросклерозом. Это касается не только людей, страдающих заболеваниями, обусловленными атеросклеротическим поражением сосудов - стенокардия, перенесенный инфаркт или инсульт, перемежающая хромота. Это касается и людей старше 40 лет, которые клинических проявлений атеросклероза не имеют, но у них проявляются факторы риска его развития - повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахара крови, избыточная масса тела, курение, гиподинамия.

Хотя инфаркт или инсульт не имеют четко выраженной сезонности, тем не менее, летом появляются некоторые факторы, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистую катастрофу.

- Какие именно?

- Летом появляется желание вести более активный образ жизни, горожане стремятся на свои дачные участки, в зоны отдыха, в далекие путешествия. Все это, как правило, сопряжено с физической нагрузкой.

Но мы, отвыкшие за зимнее время от такого напряжения и физической нагрузки, часто переоцениваем свои возможности, вырвавшись на природу или спортивную площадку. И вместо пляжного или дачного отдыха оказываемся на больничной койке.

Чрезмерные нагрузки опасны в любом случае. Например, динамические, связанные с движением, как, например, подъем в горы, походы по горным тропам, игра в футбол, длительные поездки на велосипедах или заплывы в реках и озерах.

Не менее опасны и так называемые изометрические нагрузки – это когда вы носите тяжести. Например, тяжелый багаж во время путешествия, тяжелые ведра на даче или на своем участке. Даже если это медленным шагом, или поднятие и удержание тяжелого чемодана на уровне багажной полки в вагоне или самолете – все равно, это может иметь неприятные последствия.

У невропатологов даже существует термин «дачный инсульт» - длительное нахождение в согнутом положении при прополке грядок, поднятие и удержание тяжестей - бочки с водой, мешки, стройматериалы.

Все эти нагрузки сопровождаются напряжением и могут привести к инфаркту или инсульту. Поэтому надо стараться не только с энтузиазмом работать на даче или на участке, но и хорошо отдыхать от тяжелой работы.

- А что Вы скажете о водных купаниях летом?

- Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью воздуха также могут быть опасными. При нахождении в таких условиях необходимо поддерживать водный баланс организма, пить в достаточном объеме простую воду, поскольку обезвоживание может способствовать обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Частая причина сердечно-сосудистых катастроф – это ныряние в холодную воду после перегрева организма на солнце. При этом может развиться спазм артерии в месте, пораженном даже минимально значимой атеросклеротической бляшкой. Эта опасность усугубляется и употреблением алкогольных напитков.

- Есть какие-то превентивные меры, чтобы избежать всех этих «сердечных» неприятностей?

- Действительно, лето - самое любимое наше время года. Однако чтобы не испортить свой летний отдых, чтобы ваши занятия не привели к инвалидизации, каждый здравомыслящий и заботящийся о собственном здоровье человек обязательно должен периодически посещать врача, чтобы проверять состояние своего организма и получать рекомендации.

В первую очередь, это касается людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих стенокардией или перемежающей хромотой. Но это касается также и людей старше сорока лет, особенно мужчин, имеющих факторы риска атеротромбоза.

Только специалист, будь то, кардиолог, невролог или эндокринолог, может оценить риски и дать необходимые рекомендации, в том числе и скорректировать или назначить необходимые лекарственные средства, которые помогут предотвратить возможную сердечно-сосудистую катастрофу.

- Какие рекомендации можете дать по питанию во время жаркого времени года?

- Прежде всего, необходимо пить в достаточном количестве воду, и обязательно вода должна быть простой и прохладной. Ведь сладкие напитки, газировки, сладкие соки жажды не утоляют.

Напротив, сладкие напитки, употребленные во время жары, ухудшают функции таких внутренних органов, как желчный пузырь, щитовидная железа, напрягают сердечную деятельность.

Именно поэтому в жару может подниматься давление, возникать сердцебиение. Летом многим людям тяжело, они задыхаются, плохо спят.

Поэтому мы рекомендуем летом употреблять легкую пищу. Это фрукты, овощи, кисломолочные продукты, хорошо утоляет жажду обычный натуральный квас.

Очень хорошо летом идет холодненькая окрошка или какие-то холодные супы, вроде гаспаччо или свекольного супа, ботвиньи. Поменьше употребляйте мяса, мясных продуктов, колбас, бульонов, так называемых «синтетических продуктов». Пища должна быть натуральной, легко усваиваемой.

И очень важно всегда сохранять позитивный эмоциональный настрой, гармоничные позитивные мысли.

- Спасибо за беседу.