Что сулят звезды новоиспеченным министрам – расклад по знакам зодиака

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый политический сезон был насыщенным на кадровые перестановки и назначения. Правительство пополнилось новыми лицами. Казахстанцам интересно, как они проявят себя на новом месте, какие инициативы выдвинут и что претворят в жизнь. Корреспондент МИА «Казинформ» обратилась к астрологу и узнала, что сулят звезды новоиспеченным министрам.

Среди новых министров есть Скорпион, Близнецы, Козерог, Стрелец, Овен, Дева, Лев и у двух глав ведомств знак зодиака Рак.

Министр внутренних дел Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года. По знаку зодиака Скорпион.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года. Знак зодиака – Близнецы.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года. Знак зодиака – Козерог.

Министр культуры и информации Аида Балаева родилась 4 июля 1974 года, по знаку зодиака Рак.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года. Знак зодиака – Рак.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев родился 1 декабря 1977 года. По знаку зодиака Стрелец.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов родился 31 марта 1967 года. Знак зодиака – Овен.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года, по знаку зодиака Дева.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев родился 11 августа 1961 года. Знак зодиака – Лев.

Чтобы узнать, что их ожидает в новом политическом сезоне, мы обратились к известному астрологу, психотерапевту, психологу Ерлану Мукашеву, который известен читателям под ником astrolog_erlan. Вот что он говорит о каждом чиновнике индивидуально.

Министр внутренних дел Ержан Саденов по знаку зодиака Скорпион, но сейчас он находится во власти знаков Дева и Весы. Меркурий в Весах дает ему дипломатичность, умение коммуницировать, поэтому скорее всего от него вы не услышите резких высказываний. В своей речи и выступлениях он будет максимально дипломатичным. В работе проявит такие качества, как эффективность, трудолюбие, стремление к справедливости.

Фото: gov.kz



«Луна у него находится в Тельцах в соединении с Венерой. Поэтому его можно описать как человека оптимистичного, стремящегося к наведению порядка, справедливости, с выраженными лидерскими качествами и умением противостоять внешнему давлению. Поэтому он должен быть очень эффективным руководителем в силу своих лидерских качеств», - говорит астролог.

Как выяснилось, Ержан Саденов – эффективный кризис-менеджер. Может хорошо справиться с кризисными ситуациями, новыми задачами и вызовами. Он может запускать какие-то новые реформы. Ему присуще новаторство, внедрение новых технологий, скорее всего, в плане цифровизации, технологических новшеств, использования дронов, робототехники.

«Что касается прогноза, в целом период у него идет неплохой. Хороших аспектов много. Можем ожидать, что начнет работать весьма эффективно, будет внедрять новые системы, проводить реформы. У него ожидается спокойный период. Но с лета следующего года время будет напряженным. Предполагаю, что в следующем году с конца мая- начала июня у него будут большие нагрузки. Это продолжится вплоть до 2025 года. Возможно, ситуация в стране как-то повлияет на его работу. Вы понимаете, что за различные митинги и недовольства, в первую очередь, отвечает МВД, поэтому скорее всего он почувствует нагрузки в связи с обострением социальной обстановки в летний период 2024 года. Есть вероятность, что будут какие-то кризисы, с которыми он, возможно, справится или не справится», - отметил астролог Ерлан Мукашев.

Что касается министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, то по солнцу он - Близнецы, по Луне – Овен. Он очень коммуникабельный, подвижный, но в то же время импульсивный. Работу ведет не по четкой программе, а на эмоциях.

«У него резко меняется настроение, соответственно, подчиненные и его команда следят за его настроением, нежели за стратегией. Из-за этого может быть неэффективность в деятельности. По прогнозам, начиная с сентября следующего года, образуются кризисные аспекты. Возможен переход на другую работу. Есть моменты, которые могут проявиться летом или весной, связанные с сельским хозяйством. Соответственно, осенью все уже будет явно видно. Может быть, это будет проходить незаметно для общественности, но негативные последствия произойдут в следующем году», - рассказал астролог.

В плане коммуникаций с журналистами, по словам астролога, скорее всего он будет отвечать импульсивно, резко. Из-за чего могут быть стычки журналистов с министром сельского хозяйства.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова по солнцу - Козерог, по Луне – Рак, есть черты Водолея.

«Она организованный человек, есть лидерские качества, талант руководить, желание помогать нуждающимся. Есть аспекты доброты, что очень хорошо для данного направления социальной защиты. Она достаточно сердобольный человек. При этом она умеет организовывать рабочий процесс, открыта к новшествам, новаторству. Неконфликтная, может хорошо ладить с людьми, журналистами. Она не будет лезть на импульсивный конфликт», - отметил Ерлан Мукашев.

Звезды сулят министру Светлане Жакуповой неплохой период. Тем не менее, в январе могут возникнуть сложности в работе, колоссальные нагрузки. Возможно, на ее долю выпадут сложные задачи. К концу текущего-началу следующего года могут возникнуть проблемы, но пока будущее туманно. В декабре могут подниматься социальные вопросы, которые придется решать.

«Думаю, она должна справиться с этими задачами. Резонанс будет, шум может подняться. Но к весне она эти проблемы должна решить и показать себя как эффективный деятель. Хотя нагрузки будут большие, что придется к осени следующего года поднимать вопрос о дальнейшей работе. К концу 2024 года может наступить карьерный кризис», - рассказал астролог.

У министра культуры и информации Аиды Балаевой астролог отметил ярко выраженные лидерские, командирские качества.

Фото: akorda.kz



«В плане работы с командой у нее хорошая организованность, есть аспекты, которые отвечают за то, чтобы выводить ситуацию из кризиса. Поэтому, скорее всего, она будет успешным руководителем. По прогнозам ожидается неплохой благоприятный период. В плане общения с журналистами Аида Балаева умеет сгладить острые углы, проявить дипломатичность. Что касается публичных высказываний, резонансных случаев не ожидается», - прогнозирует астролог Ерлан Мукашев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев по Солнцу - Рак, но Меркурий и Марс находятся в Близнецах. Поэтому у него быстрое и эффективное мышление, высокие коммуникативные качества, развитая воля, интерес к передовым технологиям. Думаю, в плане эффективности работа будет результативной.

Фото: baiterek.gov.kz



«За счет того, что Луна в Весах, он может быть хорошим дипломатом, он может обходить острые углы, будет эффективно коммуницировать с журналистами. Он умеет позиционировать себя за счет Луны в Весах и Меркурия в Близнецах. Соответственно, он будет набирать популярность среди пишущей братии. Ожидается период хорошего подъема. Возможно, его усилия дадут положительные результаты. Может очень подробно рассказать о ситуации в ведомстве, донести информацию. В этом плане он в большом плюсе. Он может передать информацию понятно и разумно. Умеет разбираться в людях. Скорее всего, будет эффективным как проектный менеджер. То есть, как человек, который правильно расставляет кадры. Он может пригласить в команду эффективных сотрудников», - рассказал астролог Ерлан Мукашев.

У министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева сильный гороскоп. По Солнцу – Стрелец, Меркурий в Козероге.

Фото: gov.kz



«Эффективный руководитель. Умеет руководить людьми. По Луне – Лев. Может выступать перед журналистами, доходчиво объяснять. Но, единственное, у него мышление Козерога. У него деловой стиль речи, непонятный простому населению. Возможно, среди массы людей не будет особо популярным, но среди специалистов и экспертов может иметь высокий авторитет. Он хороший организатор, мышление точное. Он стремится соблюдать все планы. Он хороший экономист. По прогнозам, у него наступает неплохой период. Думаю, сильных потрясений не должно быть. В начале следующего года может показать хорошие результаты по работе. Думаю, его труд даст хорошие показатели. Тем не менее, есть некоторые кризисные показатели, однако ожидается это в июле следующего года. Максимально проявится к концу 2024- началу 2025 года. Однако больше благоприятный, чем напряженный прогноз. Думаю, он на нынешней позиции покажет неплохие результаты и неплохо продвинется в дальнейшем», - рассказал астролог.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов по Солнцу - Овен. Он настырный, настойчивый и целеустремленный. Хороший организатор и хозяйственник. Однако коммуникативные качества развиты не так сильно, так как Меркурий у него в Рыбах. Тем не менее, хороший аспект с Венерой дает ему дружелюбность в плане общения. Ораторскими качествами не обладает. Поэтому, скорее всего, в глазах общественности будет нейтральный. Однако среди тех людей, с которыми работает, будет авторитетным в плане профессионализма, человеческих качеств.

Фото: gov.kz



«Он должен показать неплохие результаты по своей работе. Прогнозы на ближайшие месяцы у него хорошие. Есть напряженные аспекты в начале года, в августе. Не знаю, с чем это будет связано. В целом критических показателей нет. Возможно, в летний период будет критика в его сторону, высокое напряжение. За счет своей осторожности и дипломатичности может этот период пройти неплохо. Но кризис в следующем году ожидается. Возможно, в отрасли будут острые проблемы, которые будут им решаться. Он будет стараться решать эти проблемы», - отметил астролог Ерлан Мукашев.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев по знаку зодиака Дева. Как отметил астролог, гороскоп у него гармоничный. У него хорошие навыки коммуникаций с людьми, дипломатичный. Может быть неплохим хозяйственником.

Фото: aqmola.gov.kz



«По прогнозу ожидается неплохой период для него. Есть и положительные аспекты. Вместе с тем, есть и напряженность. Посмотрим, как он с ними справится», - отметил астролог.

Что касается министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, он - выраженный Лев.

«Любит быть в центре внимания. Он родился под огненным знаком, темпераментный. Присуще такое качество, как нетерпеливость. Выраженное качество любви к себе. Он стремится продемонстрировать свою деятельность. Есть влияние Плутона. Ожидаются и кризисные моменты, которые, возможно, проявятся к следующему году», - рассказал астролог.

Тем не менее, не стоит возлагать большие надежды на гороскоп. Звезды не могут детально рассказать о вас. Не стоит забывать, что окончательные решения мы всегда принимаем самостоятельно.