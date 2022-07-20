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    Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

    20 Июля 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Взамен реконструкции существующего стадиона имени К. Мунайтпасова в Нур-Султане планируется произвести полный демонтаж и построить новый стадион. Об этом сообщили в управлении строительства города Нур-Султана на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    «В 2020 году было проведено техническое обследование стадиона, в ходе которого выявлено, что существующие трибуны стадиона находятся в аварийном состоянии, также был выявлен совокупный износ строительных конструкций подтрибунных помещений, где возникает угроза обрушения и стоит вопрос о безопасной жизнедеятельности людей. Кроме этого, в 2021 году было дополнительно произведено техническое обследование, где согласно выводам и рекомендациям техническое состояние каменных конструкций стен оценивается по категории V (аварийное состояние конструкции): полное повреждение. В конструкциях наблюдаются деформации и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей способности. Возникает угроза обрушения», - пояснили в пресс-службе управления строительства города Нур-Султана.

    Техническое состояние железобетонных конструкций (фундамента, колонн перекрытия) также оценивается по категории V (аварийное состояние конструкции). В частности, существуют повреждения, свидетельствующие о возможности обрушения конструкции. В целом физический износ на момент проведения обследования оценивается критическим.

    «В связи с этим, взамен реконструкции существующего стадиона запланировано произвести полный его демонтаж и построить новый стадион. Что касается проектирования стадиона, сообщаем, что получено положительное заключение комплексной экспертизы на проект (сноса) стадиона. В целях обеспечения безопасности Объект не эксплуатируется, к прилегающей территории доступ ограничен. Будет ли проведено дополнительное обследование технического состояния стадиона, станет известно после расследования в отношении ДЧС.

    Как ранее сообщалось, Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта «Центральный стадион им. К. Мунайтпасова» аварийным.

    Фото: wikimedia.org

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Спорт Строительство ДЧС
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