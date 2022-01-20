Что станет с кредитами погибших при беспорядках казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что станет с кредитами погибших мирных граждан при беспорядках? Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением, кредиты военнослужащим, погибшим во время беспорядков, подлежат списанию. Такая же работа будет проведена Агентством по спискам погибших гражданских лиц в ходе беспорядков. В настоящее время эта работа проводится», - прокомментировал Александр Терентьев.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг выразил соболезнования семьям погибших, пострадавших.

«Я разделяю все горечь потерь, которые принесла алматинская трагедия», - добавил Александр Терентьев.

Отметим, сегодня на площадке СЦК проходит пресс-конференция о том, что финансовый сектор поддержит заёмщиков, пострадавших в результате трагических происшествий в стране.