Что станет с кредитами погибших при беспорядках казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что станет с кредитами погибших мирных граждан при беспорядках? Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с поручением, кредиты военнослужащим, погибшим во время беспорядков, подлежат списанию. Такая же работа будет проведена Агентством по спискам погибших гражданских лиц в ходе беспорядков. В настоящее время эта работа проводится», - прокомментировал Александр Терентьев.
Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг выразил соболезнования семьям погибших, пострадавших.
«Я разделяю все горечь потерь, которые принесла алматинская трагедия», - добавил Александр Терентьев.
Отметим, сегодня на площадке СЦК проходит пресс-конференция о том, что финансовый сектор поддержит заёмщиков, пострадавших в результате трагических происшествий в стране.
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